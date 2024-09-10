Случайно попав в КВН, присвоил его и превратил в инструмент пропаганды. Вспоминаем историю Александра Маслякова

Впрочем, звоночки звучали уже тогда. Еще в 1997 году, когда Масляков только начинал забирать игру под свой контроль, украинская команда „Запорожье — Кривой Рог — Транзит“ дошла до финала Высшей лиги и в итоге разделила победу с „Новыми армянами“. Владимир Зеленский, тогда игрок „Запорожья“, а теперь президент Украины, с возмущением вспоминал о судействе: „Финал был очень прискорбным. <…> Хотя мы и не надеялись, что будет ничья, честно говоря. Все знали, что армяне выиграют. <…> Каждый день <…> по каждому номеру у нас убирал Масляков. Мы вообще [придумали] <…> очень интересный музыкальный номер, где-то на две минуты. Его выбросили. И так у нас убрали три номера. А потом в конце концов <…> с „музыкалки“ (музыкального конкурса. — Прим. ред.) сняли семь шуток. Все шутки были в связке <…>. С „визитки“ шесть шуток и с „домашки“ (домашнего задания. — Прим. ред.) два блока. [Однако] мы не ожидали такого успеха „музыкалки“. Мы ее выиграли с большим преимуществом. <…> Перед „домашкой“ уже вышли и думали: „Не может быть, чтобы так получилось. Неужели все так чисто, что мы выиграем у армян“. После домашнего задания — а домашнее задание, я считаю, это самый сильный номер у „Транзита“ за все время — сорок минут совещалось жюри. Никак не могли прийти к общему мнению. Потом Масляков почему-то попросил не поднимать оценки за последний конкурс. И таким волевым решением жюри была ничья. Ну что, нам нужно ждать суперкубка или переигровки, но мы не хотим играть“.