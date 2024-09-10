Мероприятия недели Тарту 2024 | На Рыбном празднике в Кавасту выберут лучшего в приготовлении ухи!
На этой неделе в сотрудничестве Валмиерского драматического театра и театра Угала состоится премьера постановки „Cosmopolitan“, рассказывающей о столкновениях и противостояниях между людьми. В Выру соберутся вместе творческие люди Юго-Восточной Эстонии, чтобы обсудить будущее творческой сферы на фестивале „Loovus loob lootust“. Также на этой неделе на Рыбном празднике в Кавасту выберут лучшего в приготовлении ухи.
Седьмой рыбный фестиваль Kavastu Uhhaa- ja Kalapidu стартует в парке усадьбы Кавасту 14 сентября в 14:00 с конкурса кулинаров по приготовлению ухи, главным призом которого будет лодка. Помимо соревнований, будет проведено несколько мастер-классов по рыбалке и знакомству с водными обитателями, а также будет открыт уникальный плот Кавасту. Завершится вечер выступлением любимым ансамблем 2 Quick Start.
В субботу, 14 сентября, в Выру пройдет фестиваль „Loovus loob lootust“, который соберет творческих людей, креативных предпринимателей, деятелей культуры и визионеров из Юго-Восточной Эстонии. На фестивале обсудят, как создать лучшие возможности для самореализации в отдаленных районах Эстонии. В течение дня будут проходить панельные дискуссии, мастер-классы и посещения творческих студий.
В субботу, 14 сентября, в театре Угала в сотрудничестве с Валмиерским драматическим театром состоится премьера долгожданной постановки „Cosmopolitan“. В постановке принимают участие пять актеров театра Угала и пять актеров Валмиерского драматического театра. На сцене развернется история мотеля на границе Эстонии и Латвии, где встретятся колоритные персонажи, разговаривающие на четырех разных языках, столкнуться различные мировоззрения и убеждения, а также скрытые планы и неопубликованные истории.
Недельный обзор культурных мероприятий на 9-15 сентября:
Impromängude töötuba 9.09.2024 – 27.01.2025 Тарту | Tiigi Seltsimaja 3–5 €
Тематический день: Lood külma sõja kuumadest kohtadest Euroopas 11.09 с 11 до 16 часов, Тарту | Eesti Rahva Muuseum, Вход свободный
Ellujäämise kunstid Baltikumis 12.09 с 16 до 20 часов,Тарту | Lydia Event Centre, Вход свободный
Инсталляция-перформанс „Peal kiri peal“ 12.09 и 14.09 Вильянди | Viljandi Koidu Seltsimaja 0–8 €
Drag-etendus „Siinpool sood“ 12.09 в 20:00 часов, Тарту | Genialistide klubi 17–25 €
Pühajärve Ranna Gurmee 13.09 –14.09 Волость Отепяэ | Pühajärve lauluväljak 15–119 €
27. Tartu Rattamaraton 14.09–15.09 Волость Отепяэ | Тарту, Отепяэ, Эльва 3–100 €
Ülenurme Sügislaat ja Tõuloom 2024 14.09 с 11 до 16 часов, Волость Камбья | Eesti Põllumajandusmuuseum 5–12 €
Taimetarkuste töötuba 14.09 с 14 до 16 часов, Волость Канепи| Karilatsi Vabaõhumuuseum 10 €
Творческий фестиваль „Loovus loob lootust“ 14.09 Выру | ate loomekeskus, Вход свободный
Kavastu Uhhaa- ja Kalapidu 14.09 в 14 часов, Волость Луунья | Kavastu mõisapark, Вход свободный
Räpituba koos AG-ga 14.09 с 14 до 16.30 Волость Тарту | Õhina Õpituba, Вход свободный (по предварительной регистрации)
Концерт Сильвера Сеппа „Lõuna-Eesti kuuride ülemhelid“ 14.09 в 19 часов, Волость Отепяэ | Hellenurme vesiveski 0–20 €
Ugala teatri ja Valmiera draamateatri ühislavastus „Cosmopolitan“ 14.09 – 4.10 Вильянди | Ugala teater 17–25 €
Kammerkontsert „Tartu 2024-st GO! 2025-ni“ 14.09 в 19 часов Тарту | Heino Elleri Muusikakooli Tubina saal, Вход свободный
С полной программой можно ознакомиться по ссылке: tartu2024.ee/programm.