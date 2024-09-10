Мероприятия недели Тарту 2024 | На Рыбном празднике в Кавасту выберут лучшего в приготовлении ухи!

Седьмой рыбный фестиваль Kavastu Uhhaa- ja Kalapidu стартует в парке усадьбы Кавасту 14 сентября в 14:00 с конкурса кулинаров по приготовлению ухи, главным призом которого будет лодка. Помимо соревнований, будет проведено несколько мастер-классов по рыбалке и знакомству с водными обитателями, а также будет открыт уникальный плот Кавасту. Завершится вечер выступлением любимым ансамблем 2 Quick Start.

В субботу, 14 сентября, в Выру пройдет фестиваль „Loovus loob lootust “ , который соберет творческих людей, креативных предпринимателей, деятелей культуры и визионеров из Юго-Восточной Эстонии. На фестивале обсудят, как создать лучшие возможности для самореализации в отдаленных районах Эстонии. В течение дня будут проходить панельные дискуссии, мастер-классы и посещения творческих студий.

В субботу, 14 сентября, в театре Угала в сотрудничестве с Валмиерским драматическим театром состоится премьера долгожданной постановки „Cosmopolitan “ . В постановке принимают участие пять актеров театра Угала и пять актеров Валмиерского драматического театра. На сцене развернется история мотеля на границе Эстонии и Латвии, где встретятся колоритные персонажи, разговаривающие на четырех разных языках, столкнуться различные мировоззрения и убеждения, а также скрытые планы и неопубликованные истории.

Недельный обзор культурных мероприятий на 9-15 сентября:

Impromängude töötuba 9.09.2024 – 27.01.2025 Тарту | Tiigi Seltsimaja 3–5 €

Тематический день : Lood külma sõja kuumadest kohtadest Euroopas 11.09 с 11 до 16 часов, Тарту | Eesti Rahva Muuseum, Вход свободный

Ellujäämise kunstid Baltikumis 12.09 с 16 до 20 часов,Тарту | Lydia Event Centre, Вход свободный

Инсталляция-перформанс „Peal kiri peal “ 12.09 и 14.09 Вильянди | Viljandi Koidu Seltsimaja 0–8 €

Drag-etendus „Siinpool sood “ 12.09 в 20:00 часов, Тарту | Genialistide klubi 17–25 €

Pühajärve Ranna Gurmee 13.09 –14.09 Волость Отепяэ | Pühajärve lauluväljak 15–119 €

27. Tartu Rattamaraton 14.09–15.09 Волость Отепяэ | Тарту, Отепяэ, Эльва 3–100 €