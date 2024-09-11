„Мне стыдно“: известная украинская певица рассказала о предложении от российского продюсера

20-летняя певица SOWA (настоящее имя Диана Горбяк) рассказала, как после обстрела тетиного дома, получила предложение от российского продюсера о сотрудничестве. Подробностями артистка поделилась в интервью изданию Фокус.

Так, по словам девушки предложение поступило в 2024 году. К ней обратился один из российских продюсеров, имя которого она не называет, и предложил сотрудничество с ним.

Девушка заявила, что считает это обращение к себе крайне циничным, ведь пока ей предлагают зарабатывать российские рубли, тем временем когда страна агрессор оккупировала часть ее Родины и разбомбила дом в котором живет тетя и дедушка. По словам Дианы, это крайне цинично и подло с их стороны вообще предлагать что-то украинским артистам.

Артистка добавила, что ее позиции до сих пор остается неизменной, ведь она приняла решение быть украинской артисткой и петь исключительно на родном языке

„Я полностью убеждена, что все начинается с языка, что язык — это зерно, сквозь которое прорастает культура. Мне стыдно за бессознательных людей, которые до сих пор считают крутым разговаривать на русском или с гордостью слушать российских исполнителей. Особенно после всех этих обстрелов и невинных смертей украинцев“, — пояснила певица.