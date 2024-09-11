ОБЗОР | Как учили эстонский язык местные русскоязычные общественные деятели? Владимир Свет: оценки были далеко не пятерками, а стресса было много

„Я, может быть, и могла понять, но ответить не могла - в то время, когда я жила в Силламяэ, не было возможности общаться с эстонцами, их просто не было“, - вспоминает о начале изучения эстонского языка тележурналистка Ульяна Кузьмина, которая родом из русскоязычной семьи. А что говорят о своем пути изучения языка другие эстонские общественные деятели из русских семей?