11.09.2024, 08:00
ОБЗОР | Как учили эстонский язык местные русскоязычные общественные деятели? Владимир Свет: оценки были далеко не пятерками, а стресса было много
ФОТО: DELFI MEEDIA KOLLAAŽ
„Я, может быть, и могла понять, но ответить не могла - в то время, когда я жила в Силламяэ, не было возможности общаться с эстонцами, их просто не было“, - вспоминает о начале изучения эстонского языка тележурналистка Ульяна Кузьмина, которая родом из русскоязычной семьи. А что говорят о своем пути изучения языка другие эстонские общественные деятели из русских семей?
Недавно в интервью Naisteleht Таня Михайлова-Саар призналась, что в детстве с трудом учила эстонский язык. „У меня совсем не шел эстонский язык, он меня не интересовал, потому что он мне нигде не был нужен“, - рассказала певица, которая на сегодняшний день свободно владеет языком.
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