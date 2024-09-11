ФОТО | Глубоко беременная Марго Робби появилась на публике с супругом

В период беременности 34-летняя актриса предпочитает не засиживаться в четырех стенах. Вместо этого Марго продолжает активно посещать светские мероприятия. Накануне, к примеру, телезвезду заметили на премьерном показе нового фильма. Артистка появилась на мероприятии вместе с супругом. Соответствующими снимками поделились журналисты издания Daily Mail.

В минувший вечер Робби блистала в светло-сером платье с оголенными плечами. Обтягивающий наряд в выгодном свете подчеркнул фигуру актрисы и ее округлившийся животик. В качестве аксессуаров Марго предпочла золотой браслет и черные босоножки на тонком каблуке. Журналисты издания отметили, что с лица артистки не сходила счастливая улыбка.

Напомним, со своим супругом Марго Робби познакомилась на съемочной площадке в 2013 году. Спустя время между молодыми людьми завязался роман. В 2016 году актриса и продюсер узаконили отношения.