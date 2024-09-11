Блондинка в законе: скандальная светская львица получила важную должность в известной юридической фирме

Прошлой осенью скандальная светская львица, поступившая на юридический факультет Таллиннского университета, уже намекала своим поклонникам, что получила работу, связанную со своей специальностью. В августе она дала интервью Kroonika, где с энтузиазмом заявила, что сможет рассказать больше о своей новой работе и должности 9 сентября. Бригитте уже показывала в своих социальных сетях ежедневные походы в офис, а также небольшую вечеринку, устроенную в честь её вступления в должность.

„Я действительно очень счастлива в карьерном плане и нахожусь на своём месте. Я уже давно чувствовала, что не полностью использую свой интеллектуальный потенциал там, где это бы ценили. Я недооценивала важность работы в команде и того чувства, что являешься частью чего-то большего каждый день“, — кратко описала она свою новую должность в интервью Kroonika.

Тем не менее Бригитте не могла долго молчать и Уже сделала несколько намеков на свою новую работу в Instagram. Например, она уже использовала свою электронную почту Emerald Legal и намекала на название юридической фирмы с помощью эмодзи.

Теперь Бригитте наконец-то может рассказать, чем же она зарабатывает на жизнь. В комментарии для Õhtuleht выяснилось, что, несмотря на то, что она начинала второй год обучения на юридическом факультете, она пока не занимается делами, а остаётся в Emerald Legal на том направлении, которое изучала много лет назад в Тартуском университете. „Теперь я отвечаю за связи с общественностью в Emerald“, — раскрыла Бригитта свои основные обязанности.