На фестивале Õllesummer в следующем году выступит всемирно известная группа, давшая старт карьере Майкла Джексона

Группа и их хиты, такие как „ABC“, „I Want You Back“, „I’ll Be There“, „Can You Feel It“ и другие, стали новаторскими как с музыкальной точки зрения, так и по части шоу на сцене. Это одна из первых бойбендов мира, у которой шесть хитов №1 в чарте Billboard, продано более 150 миллионов альбомов, и они получили множество различных наград. The Jacksons стали первыми артистами, у которых четыре хита подряд заняли первое место в чарте Billboard Hot 100. Их вклад и влияние на современную поп-музыку поистине значительны. The Jacksons — это золотой стандарт лейбла Motown, а также группа, которая подарила миру Короля поп-музыки.

Взрывная карьера Майкла Джексона, Короля поп-музыки, началась именно в составе The Jackson 5. На фестивале Õllesummer The Jacksons выступят в составе Джеки, Тито и Марлона Джексона.

Главный организатор Õllesummer Стен-Эрик Янтсон: „Уверен, что никого не обижу, если скажу, что с учетом истории мировой поп-музыки это, безусловно, самая большая звезда, когда-либо выступавшая на сцене фестиваля Õllesummer“.

Jacksons стали первыми темнокожими артистами, вызвавшими всемирную манию, подобную той, что ранее создавали лишь The Beatles и Элвис Пресли.

The Jackson 5 были образованы в 1964 году в штате Индиана, США, когда глава семейства Джексонов Джо Джексон создал шоу-группу, состоящую из пяти его сыновей. Уже в 1968 году первые большие хиты группы завоевали все более многочисленные армии поклонников. В 1970-х успех The Jackson 5 продолжал набирать обороты. Все четыре альбома, выпущенные в период с 1976 по 1981 год, были коммерчески очень успешными. Именно в 1970-х родилось новое явление в мире развлечений — Джексонмания. В 1984 году Майкл Джексон окончательно покинул группу, начав свою сольную карьеру. Почти все участники группы в разные годы пытались строить сольные карьеры, и лишь несколько раз собирались вместе. Последний мировой тур Jacksons состоялся в 2013 году. После этого группа собиралась только для специальных выступлений и небольших концертных туров.