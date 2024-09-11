„MasterChef Эстония: знаменитости на кухне“. Определены звездные участники, среди них — Алика!

Актриса Инга Лунге призналась, что с предыдущими сезонами не была знакома, и, сказав „да“ шоу, погрузилась в незнакомую воду. „Я время от времени выхожу на грани своей зоны комфорта и пробую себя в новых ситуациях. Мне нравится сознательно находить время для готовки и экспериментов с разными вкусами. К тому же всегда есть чему поучиться у хороших поваров, и именно это любопытство подтолкнуло меня сказать „да““, — уверена Инга.

Предприниматель и дизайнер Март Хабер отметил, что жизнь надо делать интересной самому. „Мне нравится готовить, и участие в кулинарной битве MasterChef показалось достаточно сумасшедшим вызовом, где можно получить новые знания и испытать себя“. Март готовит с детства, и его фирменным блюдом являются хлеб и закваска, которые он любит готовить в своём доме на острове Муху.

По словам персонального тренера и фитнес-модели Амани Кийвикас , спорт и питание тесно связаны, поэтому ей нравится изменять рецепты в пользу здоровья. „Участие в шоу стало для меня большим выходом из зоны комфорта, и так как этот формат известен по всему миру, это казалось возможностью, которая бывает раз в жизни“, — отметила Амани и добавила, что, учитывая её скромный рацион в мире фитнеса, она надеется выдержать хотя бы одну передачу.

„В моем графике как раз было место для одного проекта. Я боюсь бездействия больше, чем плотного расписания“, — объяснил музыкальный предприниматель Kohver , почему принял приглашение участвовать в шоу, добавив, что поставил себе цель войти в пятерку лучших. Он также вспомнил, что начал ценить кулинарное искусство с юных лет и почему-то находил кулинарные шоу более интересными, чем „Гарри Поттер“ и мультфильмы. „Для меня приготовление еды — это медитативное занятие, которое часто заканчивается руганью и бросанием вещей“, — сказал артист.

В жаркую кулинарную битву вступят артист и музыкальный предприниматель Kohver, фитнес-модель Амани Кийвикас, дизайнер и предприниматель Март Хабер, актриса Инга Лунге, певица Ингер, телеведущая Кейли Сюкийайнен, музыкант Антти Каммисте, спортивный маркетолог Маргус Кийвер, писательница Сусан Луйтсалу, музыкант и писатель Мяртен Кросс, а также певцы Таави Иммато и Алика.

„Когда тебе предлагают принять участие в одном из самых крутых телевизионных проектов Эстонии, связать это с твоим интересом к приготовлению пищи и сделать это в потрясающе классной компании, нужно быть немного сумасшедшим, чтобы отказаться“, — отметил бывший радиоведущий и нынешний маркетолог Олимпийского комитета Эстонии Маргус Кийвер, который всерьёз занялся готовкой во время пандемии. „Конечно, я не бросился в кастрюлю с головой, прежде чем принял участие, я посоветовался с несколькими важными для меня людьми“, — добавил спортивный маркетолог.

Телеведущая Кейли Сюкийайнен приходит в шоу MasterChef, чтобы научиться новым навыкам. „Такой безумный и, вероятно, немного травматичный экспресс-курс — это именно тот способ добавить специй в свою жизнь“, — считает Кейли, которая стала серьёзно готовить только в последние годы. Этому способствовали изысканные блюда, обнаруженные в путешествиях, которые ей захотелось воспроизвести дома.

Певица Ингер, надеется, что похвалы друзей, для которых она готовила ужины из трёх блюд, не напрасны и что у неё есть навыки, которые она сможет показать на шоу. Как бывшая футболистка, она считает своим преимуществом скорость на кухне, что помогает справляться с давлением времени.

Музыкант Антти Каммисте говорит, что решение участвовать в шоу родилось по нескольким причинам. „Во-первых, такая возможность не выпадает каждый день, это шанс испытать себя и приобрести новые, бесценные впечатления. Второе — поддержка со стороны семьи“, — рассказал Антти, который предпочитает на кухне свободу действий и больше импровизировать, чем следовать рецептам.