„MasterChef Эстония: знаменитости на кухне“. Определены звездные участники, среди них — Алика!
Осенью Telia впервые покажет в Эстонии специальную версию MasterChef, в которой на кухне будут соревноваться двенадцать известных эстонцев. „MasterChef Эстония: знаменитости на кухне“ выйдет на Telia Inspira 5 октября.
В жаркую кулинарную битву вступят артист и музыкальный предприниматель Kohver, фитнес-модель Амани Кийвикас, дизайнер и предприниматель Март Хабер, актриса Инга Лунге, певица Ингер, телеведущая Кейли Сюкийайнен, музыкант Антти Каммисте, спортивный маркетолог Маргус Кийвер, писательница Сусан Луйтсалу, музыкант и писатель Мяртен Кросс, а также певцы Таави Иммато и Алика.
„В моем графике как раз было место для одного проекта. Я боюсь бездействия больше, чем плотного расписания“, — объяснил музыкальный предприниматель Kohver, почему принял приглашение участвовать в шоу, добавив, что поставил себе цель войти в пятерку лучших. Он также вспомнил, что начал ценить кулинарное искусство с юных лет и почему-то находил кулинарные шоу более интересными, чем „Гарри Поттер“ и мультфильмы. „Для меня приготовление еды — это медитативное занятие, которое часто заканчивается руганью и бросанием вещей“, — сказал артист.
По словам персонального тренера и фитнес-модели Амани Кийвикас, спорт и питание тесно связаны, поэтому ей нравится изменять рецепты в пользу здоровья. „Участие в шоу стало для меня большим выходом из зоны комфорта, и так как этот формат известен по всему миру, это казалось возможностью, которая бывает раз в жизни“, — отметила Амани и добавила, что, учитывая её скромный рацион в мире фитнеса, она надеется выдержать хотя бы одну передачу.
Предприниматель и дизайнер Март Хабер отметил, что жизнь надо делать интересной самому. „Мне нравится готовить, и участие в кулинарной битве MasterChef показалось достаточно сумасшедшим вызовом, где можно получить новые знания и испытать себя“. Март готовит с детства, и его фирменным блюдом являются хлеб и закваска, которые он любит готовить в своём доме на острове Муху.
Актриса Инга Лунге призналась, что с предыдущими сезонами не была знакома, и, сказав „да“ шоу, погрузилась в незнакомую воду. „Я время от времени выхожу на грани своей зоны комфорта и пробую себя в новых ситуациях. Мне нравится сознательно находить время для готовки и экспериментов с разными вкусами. К тому же всегда есть чему поучиться у хороших поваров, и именно это любопытство подтолкнуло меня сказать „да““, — уверена Инга.
„Когда тебе предлагают принять участие в одном из самых крутых телевизионных проектов Эстонии, связать это с твоим интересом к приготовлению пищи и сделать это в потрясающе классной компании, нужно быть немного сумасшедшим, чтобы отказаться“, — отметил бывший радиоведущий и нынешний маркетолог Олимпийского комитета Эстонии Маргус Кийвер, который всерьёз занялся готовкой во время пандемии. „Конечно, я не бросился в кастрюлю с головой, прежде чем принял участие, я посоветовался с несколькими важными для меня людьми“, — добавил спортивный маркетолог.
Телеведущая Кейли Сюкийайнен приходит в шоу MasterChef, чтобы научиться новым навыкам. „Такой безумный и, вероятно, немного травматичный экспресс-курс — это именно тот способ добавить специй в свою жизнь“, — считает Кейли, которая стала серьёзно готовить только в последние годы. Этому способствовали изысканные блюда, обнаруженные в путешествиях, которые ей захотелось воспроизвести дома.
Певица Ингер, надеется, что похвалы друзей, для которых она готовила ужины из трёх блюд, не напрасны и что у неё есть навыки, которые она сможет показать на шоу. Как бывшая футболистка, она считает своим преимуществом скорость на кухне, что помогает справляться с давлением времени.
Музыкант Антти Каммисте говорит, что решение участвовать в шоу родилось по нескольким причинам. „Во-первых, такая возможность не выпадает каждый день, это шанс испытать себя и приобрести новые, бесценные впечатления. Второе — поддержка со стороны семьи“, — рассказал Антти, который предпочитает на кухне свободу действий и больше импровизировать, чем следовать рецептам.
„В одном из зарубежных выпусков знаменитостей MasterChef участников отправили работать на кухню ресторана среди настоящих поваров – это был довольно сумасшедший вызов, и мне стало интересно, куда я теперь попала?“ — рассказала писательница и телеведущая Сусан Луйтсалу, отметив, что предложение участвовать в шоу было неожиданным и весёлым, поэтому отказаться она не могла. „У меня нет планов открывать ресторан, поэтому если я что-то сожгу на экране, это может быть стыдно, но я не буду переживать за репутацию своего будущего бизнеса“, — описала Сусан, которой однажды удалось преодолеть страх баранины у нескольких людей благодаря правильным ингредиентам и приправам.
Музыкант и писатель Мяртен Кросс верит, что родился с кухонным ножом в руке, хотя в детстве он этого ещё не осознавал. „То, что я немного умею готовить, я заметил лишь за последние двадцать лет“, — поделился Мяртен, для которого готовка является частью семейной жизни, а хорошая еда равна заботе.
„Приготовление пищи для меня — медитация, на которую я всегда уделяю много времени“, — рассказала певица Алика, которая считает своим сильным качеством приготовление пасты и умение добавлять ингредиенты на глаз.
Певец группы Shanon Таави Иммато отметил, что было бы грехом упустить возможность попасть на всемирно известную кухню MasterChef. „Я пошёл в шоу, чтобы узнать, умею ли я действительно готовить и насколько развито моё чувство вкуса“, — сказал Таави, считая своими сильными сторонами организованность, пунктуальность и чистоту.
Лучшую звёздную повара Эстонии будут выбирать шеф-повар топовых ресторанов Эстонии Орм Ойя, самый любимый кондитер страны Ойе Притсон и телевизионная легенда Имре Косе, который впервые примет участие в этом сезоне. Победитель шоу получит приз в 10 000 евро и желанный титул MasterChef Эстонии.
„MasterChef Эстония: знаменитости на кухне“ будет выходить на Telia Inspira по субботам с 5 октября в 21:00.