Тейлор Свифт заявила, что поддержит на выборах Камалу Харрис

Она сделала это заявление через несколько минут после окончания дебатов Харрис и кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

„Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года“, — написала она в инстаграме, назвав Харрис одаренным лидером.

„Я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране, если нас будет вести спокойствие, а не хаос“, — добавила певица.

Она рассказала, что на ее решение выступить публично повлияли созданные с помощью искусственного интеллекта фотографии, опубликованные Дональдом Трампом. На них Свифт якобы поддерживает республиканца.

„Это действительно вызвало у меня страхи по поводу ИИ и опасности распространения дезинформации. Это привело меня к заключению, что я должна быть очень откровенна по поводу моих реальных планов на эти выборы“, — написала она.

Она прикрепила к посту свою фотографию с кошкой и подписала его „бездетная кошатница“, отсылая к комментариям, сделанным кандидатом в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнсом.