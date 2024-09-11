ФОТО И ВИДЕО | Сказка стала былью: „Маленький принц“ взлетел под потолок Alexela. В Таллинне стартует шоу для всех возрастов

Эстонским журналистам посчастливилось в числе первых увидеть часть шоу. На сцене нет ничего лишнего, только артисты-акробаты, яркие краски, сочные проекции и тотальный минимализм, чтобы ничто не отвлекало от происходящей перед зрителем сказки.

Для того, чтобы подготовить все к представлениям, команда приезжает на площадку за трое суток до премьеры, а у самих артистов непосредственно перед каждым выступлением уходит на подготовку минимум по два часа.

Главный герой романа, исследуя важные темы дружбы, одиночества и заботы о нашей планете, встречает на своем пути разнообразных персонажей. Каждый из них призван затронуть сердца зрителей, поразить их воображение и вызвать восторг. Шоу обещает стать не только настоящим произведением искусства, но и философским путешествием, переносящим в мир, где маленькие вещи играют важнейшую роль.

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По словам Павла Пешека, члена продюсерской команды, старт этому проекту был дан еще в 2019 году, до пандемии, но на какое-то время из-за локдаунов тур пришлось отложить. „В прошлом году мы снова отправились с этим шоу в большой тур и побывали в Дубае, Сиднее, Франции, Нью-Йорке, на Кипре, в Праге, Португалии и сегодня мы доехали до Таллинна“.

„Мы рады, что у нас появилась возможность привезти в Таллинн вечную историю Антуана де Сент-Экзюпери о дружбе, одиночестве, любви, заботе о нашей планете и других людях“,- отметила хореограф Анн Турнье. „Главный герой расскажет о своем путешествии, своих встречах и об объединяющей людей разных культур человечности“.