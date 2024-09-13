Целая полка книг ждет своих владельцев в палатке управы района Кесклинн на фестивале „Литературная улица“

В течение последнего месяца каждый мог принести до пяти ставших ненужными книг в районную управу для обмена, чтобы они могли найти нового благодарного владельца на фестивале „Литературная улица“.

„За это время на полке накопились книги на любой вкус и уровень подготовки читателя. Есть небольшие карманные книги, а также более объемные произведения классической литературы. Чтение – это здорово, и такие мероприятия как фестиваль „Литературная улица“ помогают вновь напоминать об этом в мире, который становится все более медийным“, - сказал старейшина района Кесклинн Сандер Андла.

Полку для обмена книгами можно будет дополнить на фестивале „Литературная улица“. Можно взять понравившуюся книгу, не оставляя взамен ничего.

Оставшиеся после фестиваля книги будут распределены по книжным полкам в летнем парке на Ратушной площади, а также направлены в читательский павильон „Valge leht“, расположенный на пересечении улиц Л. Койдула и Фельмана. Детские книги будут переданы в центр дневного пребывания для детей при Таллиннском социальном центре района Кесклинн.

В программу фестиваля от управы района Кесклинн также включено выступление иллюзиониста Ричарда Самарюйтеля на детской площадке в 12:00. Кроме того, в течение всего дня на детской площадке будут проводиться различные игры, организованные молодежным центром района Кесклинн.

Фестиваль „Литературная улица“ пройдет 14 сентября в Кадриорге на улице Л. Койдула. В этот день на улице соберутся организации, которые прямо или косвенно занимаются литературой, чтобы вместе создать насыщенную культурную программу.

Будут проходить презентации книг, обсуждения, публичные записи литературных и культурных дискуссий, встречи с писателями, чтения, а также музыка, театр и другие мероприятия. Больше информации можно найти на сайте фестиваля „Литературная улица“: https://kirjanduskeskus.ee/kirjandustanava-festival/.