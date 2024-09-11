Фестиваль Station Narva в этом году посетили 4482 человека

„Наша совместная команда из Нарвы и Таллинна рада, что за семь лет город Нарва и его жители по-настоящему приняли наш фестиваль“, — говорит Хелен Сильдна, основательница и руководитель Station Narva. „Местные музыканты, художники, гостиницы, поставщики еды и услуг, соорганизаторы, волонтеры и гостеприимные жители города вносят свой вклад в успех фестиваля. В этом году организации поспособствовала и наша замечательная команда молодежной лаборатории, мы также достигли рекорда продаж билетов последних лет — все это вселяет веру в то, что у Station Narva есть будущее!“

По словам руководителя принимавшего музыкальную программу фестиваля Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой, Station Narva наполняет приграничный город Нарву атмосферой европейского мегаполиса: „Station Narva — это всегда больше, чем просто яркое событие в музыкальном мире и фестиваль, представляющий известные имена, хотя это, несомненно, тоже важно. Station Narva — это целая вселенная, он дарит массу положительных эмоций и прекрасную возможность жителям и гостям Нарвы наводить мосты там, где это кажется невозможным“. Руководитель музея рада, что второй раз в истории фестиваля главной сценой стал замок Германа: „Station Narva создает в приграничном городе творческую, интеллектуальную и культурную среду, которой живут европейские города. Я убеждена, что Нарвский музей — идеальное место для Station Narva“. У нас здесь царит особенная атмосфера и волшебная синергия!“

Музыкальная программа фестиваля прошла 6 и 7 сентября в Нарвском музее в историческом замке Германа и Art Club Ro-Ro и собрала почти 2200 гостей. Среди более чем 20 исполнителей самыми известными зарубежными артистами стали гиганты спейс-рока Spiritualized, грайм-звезда Flowdan и работающая на территории контемпорари-музыки Белль Чен из Англии, украинская фолктроник-группа Go_A и арт-поп-артистка Kate NV. Из отечественных звезд на сцену вышли Puuluup, NOËP с Аликой, дебютировавшие в Нарве Singer Vinger и Ансамбль Эстонского общества электронной музыки, исполняющий произведения Свена Грюнберга. Ида-Вирумааских музыкантов представляли электронный проект ODIN, рэп-группа SizeoptimaL, диджейский ансамбль Surf to the Beat и панк-группа Tabloited с корнями из Кохтла-Нымме вместе со специальным гостем Вивиан Ранкель.

Следующий фестиваль Station Narva пройдет с 4 по 7 сентября 2025 года. До 15 сентября ограниченное количество фестивальных абонементов продается по сниженной цене 29 евро в интернет-магазине shop.tmw.ee . В продаже также есть есть абонемент мецената по цене 100 евро.

На прошедшем в творческом инкубаторе OBJEKT Дне будущего, который также стал частью запущенной в этом году программы Молодежной лаборатории Station Narva, была проведена мастерская Эстонского зеленого движения, в ходе которой разработаны сценарии будущего региона.

По словам участницы Молодежной лаборатории, ученицы Нарвской гимназии Кайли Литичевски, Station Narva — приятное и долгожданное мероприятие для всей семьи. „Здорово, что можно открыть для себя новых артистов“, — говорит она и добавляет: „В нарвском обществе особенно важно, чтобы эстонский музыкант, приезжающий сюда выступать, был бы известным и в нашем регионе. Я уверена, что именно благодаря проекту Молодежной лаборатории у меня будет возможность поспособствовать этому. Моя большая мечта, чтобы мы, молодежь Нарвы, больше знали об эстонской культуре и музыкантах, которые заслуживают здесь такой же любви и популярности, как и в других городах Эстонии“.

Фестиваль открылся публичной дискуссией в рамках Дня обсуждений BAZAR в галерее Нарвского замка Rondeel о важности безопасных гаваней как на глобальном, так и на местном уровне, как на индивидуальном, так и на уровне сообщества. Большой ажиотаж вызвали и дневные мероприятия и концерты на городских сценах — Puuluup и NOËP в Западном дворе Нарвского музея, выступления Алики и школьного ансамбля NERG во дворе школы, а также традиционный завтрак по-нарвски в центре неформального образования VitaTiim. В рамках фестиваля Нарвская арт-резиденция (NART) предложила гостям как экскурсии, так и настоящий украинский обед в здании резиденции в квартале Кренгольм, а также посвященную прощанию с летом арт-вечеринку Narva Venice Annuale и экскурсии в лучах заходящего солнца по Нарвской Венеции.

В рамках фестиваля также состоялось открытие групповой выставки ида-вирумааских художников B&W Gold, куратором которой выступил силламяэский художник Эдуард Зеньчик, экскурсия по скрытым фотогеничным уголкам Нарвы с автором инстаграм-аккаунта boringnarva, а также экскурсии гидов Нарвского музея по Кренгольму и замку Германа.

Следующий Station Narva пройдет с 4 по 7 сентября 2025 года. Ограниченное количество фестивальных абонементов доступно до 15 сентября по сниженной цене 29 евро в интернет-магазине shop.tmw.ee. Также в продаже есть абонемент мецената за 100 евро, который включает, помимо основной программы, экскурсии и специальные мероприятия, выбранные командой Station Narva.