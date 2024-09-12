Год культурной столицы Европы завершится персональной выставкой японского художника Рёдзи Икеда

„Рёдзи Икеда приобрел известность в мире искусства благодаря своим масштабным пространственным инсталляциям, зачастую основанным на научных данных“, сказала Кати Торп, креативный руководитель культурной столицы Европы Тарту 2024. Кати Торп, которая ранее уже сотрудничала с художником, выделила в качестве одной из его примечательных характеристик способность сочетать искусство и науку очень детальным, но в то же время и аудиовизуальным образом.

Последний раз творчество Рёдзи Икеды можно было увидеть в Эстонии в 2015–2016 годах, в год, когда выставлялась „суперсимметрия“ Икеды — космическая инсталляция, созданная на основе данных лаборатории Европейского центра ядерных исследований (CERN), за которую художник получил в 2014 получил награду Collide@CERN Prix Ars Electronica . В этом году он представить свое произведение, вдохновение на создание которого он получил, изучаю эстонскую культуру и науку.

Директор Эстонского национального музея Керту Сакс сказала, что произведения и выставка, специально созданные на основе эстонских материалов, дают возможность нам прямо дома познакомиться с высоким искусством, у которого есть миллионы поклонников по всему миру.

„Через искусство, основанное на эстонских биоданных, и произведение, специально созданное для Камерного хора Эстонской филармонии, Икеда покажет всему миру то, в чем сильна Эстония: науку и культуру. Мы гордимся тем, что это пройдет в Тарту и в нашем Эстонском национальном музее. Нет сомнений, что такого рода сотрудничество вызовет большой международный интерес, поэтому мы ожидаем большое количество гостей как местного уровня, так и из других стран“, сказала Сакс.