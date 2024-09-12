Год культурной столицы Европы завершится персональной выставкой японского художника Рёдзи Икеда
2 ноября в Эстонском национальном музее в рамках культурной столицы Европы Тарту 2024 откроется персональная выставка известного японского художника и композитора Рёдзи Икеда, специально для которой художник создаст две новые работы. Вечером того же дня пройдет уникальный концерт, на котором под руководством Тыну Кальюсте состоится мировая премьера совместного исполнения произведения Рёдзи Икеда и Камерного хора Эстонской филармонии.
„Рёдзи Икеда приобрел известность в мире искусства благодаря своим масштабным пространственным инсталляциям, зачастую основанным на научных данных“, сказала Кати Торп, креативный руководитель культурной столицы Европы Тарту 2024. Кати Торп, которая ранее уже сотрудничала с художником, выделила в качестве одной из его примечательных характеристик способность сочетать искусство и науку очень детальным, но в то же время и аудиовизуальным образом.
Последний раз творчество Рёдзи Икеды можно было увидеть в Эстонии в 2015–2016 годах, в год, когда выставлялась „суперсимметрия“ Икеды — космическая инсталляция, созданная на основе данных лаборатории Европейского центра ядерных исследований (CERN), за которую художник получил в 2014 получил награду Collide@CERN Prix Ars Electronica . В этом году он представить свое произведение, вдохновение на создание которого он получил, изучаю эстонскую культуру и науку.
Директор Эстонского национального музея Керту Сакс сказала, что произведения и выставка, специально созданные на основе эстонских материалов, дают возможность нам прямо дома познакомиться с высоким искусством, у которого есть миллионы поклонников по всему миру.
„Через искусство, основанное на эстонских биоданных, и произведение, специально созданное для Камерного хора Эстонской филармонии, Икеда покажет всему миру то, в чем сильна Эстония: науку и культуру. Мы гордимся тем, что это пройдет в Тарту и в нашем Эстонском национальном музее. Нет сомнений, что такого рода сотрудничество вызовет большой международный интерес, поэтому мы ожидаем большое количество гостей как местного уровня, так и из других стран“, сказала Сакс.
Персональная выставка Икеды состоится в рамках программы культурной столицы Европы Тарту 2024 в Эстонском национальном музее и придаст мощный завершающий штрих году культурной столицы. Научные данные и вдохновение для новых работ художник собирал в сотрудничестве с Эстонским биоцентром Тартуского университета и Камерным хором Эстонской филармонии. Две новые инсталляции дополнены известной работой художника „data-verse“ 2019-2020 годов.
Вечером 2 ноября Камерный хор Эстонской филармонии под руководством главного дирижера Тыну Кальюсте впервые исполнит музыкальное произведение, вдохновленное особенностями эстонского языка. Для Икеды, который в течение своей карьеры в основном работал с электронной музыкой, это впервые, когда он создал произведение для человеческого голоса. Произведение будет исполнено только один раз в культурной столице Европы Тарту.
Ограниченное количество билетов на концерт поступило в продажу в Piletilevi 6 сентября. Персональную выставку художника можно будет увидеть в Эстонском национальном музее со 2 ноября 2024 по 2 марта 2025 года. Персональная выставка Рёдзи Икеды в Эстонском национальном музее является частью основной программы культурной столицы Европы Тарту 2024.