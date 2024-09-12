Сколько-сколько!? VIP-билет на Imagine Dragons продают за 7 500 евро, но встречу с группой вы не получите

Цены на билеты, которые поступят в продажу в пятницу, начинаются от 79 евро. За эту сумму можно приобрести самый обычный билет, то есть стоячий билет в общую зону. Чтобы попасть непосредственно к сцене, в „золотой круг“ (название билета — Golden Circle), нужно заплатить 149 евро.

Те, кто хочет провести вечер 3 июня следующего год особенным образом, могут выбрать один из трёх различных VIP-пакетов. За пакет класса „Премиум“ нужно будет заплатить 312 евро, а пакет с VIP-видом стоит 796 евро.

Пакет, который на английском называется „Ultimate VIP Experience“ — „Высший VIP-опыт“, стоит на сайте Piletilevi 7496,40 евро. Можно предположить, что это самое дорогое предложение, которое когда-либо предлагалось клиентам в Эстонии.

Что делает этот VIP-билет таким особенным, что его цена равна годовому доходу некоторых эстонцев? Человек, купивший этот пакет, сможет после концерта забрать с собой гитару, на которой в этот вечер играл один из участников группы Imagine Dragons. На инструменте будут автографы всех участников группы, но встретиться с ними VIP не сможет. Вместо этого он получит возможность подняться на сцену и сфотографироваться на ней до начала концерта.

Этот пакет также гарантирует доступ в эксклюзивную VIP-зону с открытым баром, мерч и VIP-бейдж.

Звучит заманчиво? Тогда стоит поторопиться, так как, по данным Piletilevi, приобрести самый крутой VIP-пакет могут ещё только два человека. Другие пакеты, стоимостью в несколько сотен евро, доступны в большем количестве.

Билеты на концерт Imagine Dragons, который состоится 3 июня 2025 года на Таллиннском Певческом поле, поступили в предварительную продажу для членов концертного клуба Live Nation 11 сентября в 10:00. Открытая продажа начнется 13 сентября в 10:00 на сайте и в кассах Piletilevi.