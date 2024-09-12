12.09.2024, 09:25
ФОТО | Звезда Голливуда среди леса в Нымме! Съемки сериала „Агентство“ привлекли в Эстонию всемирно известных актеров
ФОТО: | Delfi Meedia
В ночь на четверг в столичном районе Нымме проходили съемки голливудского сериала „Агентство“. Читатель, побывавший там поздно вечером и наблюдавший за съемками, рассказал о том, что происходило на площадке, а также сфотографировал Майкла Фассбендера, играющего в сериале главную роль.
В понедельник в Таллинне начались съемки крупного сериала „Агентство“ от студии Paramount. Сериал основан на французском хитовом сериале „Секретная служба“ („Le bureau des légendes“), созданном Эриком Рошаном. Майкл Фассбендер сыграет роль секретного агента Мартиана.
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