ФОТО | Звезда Голливуда среди леса в Нымме! Съемки сериала „Агентство“ привлекли в Эстонию всемирно известных актеров

Вчера съемки проходили в районе улицы Аате в Нымме. Поздним вечером там было очень оживленно - съемочная группа активно передвигалась, улица была освещена, по ней ездили машины. В какой-то момент был замечен и даже попал на фото исполнитель главной роли в сериале Майкл Фассбендер, который передвигался под соснами Нымме.