Кино
12.09.2024, 09:25

ФОТО | Звезда Голливуда среди леса в Нымме! Съемки сериала „Агентство“ привлекли в Эстонию всемирно известных актеров

 
ФОТО: Lugeja foto | Delfi Meedia

В ночь на четверг в столичном районе Нымме проходили съемки голливудского сериала „Агентство“. Читатель, побывавший там поздно вечером и наблюдавший за съемками, рассказал о том, что происходило на площадке, а также сфотографировал Майкла Фассбендера, играющего в сериале главную роль.

В понедельник в Таллинне начались съемки крупного сериала „Агентство“ от студии Paramount. Сериал основан на французском хитовом сериале „Секретная служба“ („Le bureau des légendes“), созданном Эриком Рошаном. Майкл Фассбендер сыграет роль секретного агента Мартиана.

Вчера съемки проходили в районе улицы Аате в Нымме. Поздним вечером там было очень оживленно - съемочная группа активно передвигалась, улица была освещена, по ней ездили машины. В какой-то момент был замечен и даже попал на фото исполнитель главной роли в сериале Майкл Фассбендер, который передвигался под соснами Нымме.

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