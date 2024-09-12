Умер журналист и телеведущий Николай Сванидзе

По данным „Московского комсомольца“, Сванидзе скончался вечером 11 сентября в своей квартире в Москве.

Последние годы журналист тяжело болел. Ему диагностировали ишемию головного мозга.

Николай Сванидзе работал на российском телевидении с 1991 года. В разное время он вел аналитические программы „Подробности“, „Контрасты“, „Зеркало“, „Исторические хроники“, „Клуб сенаторов“, „Красный угол“, „Исторический процесс“. В 1997-1998 годах был председателем ВГТРК. В 2013-2022 годах работал на радиостанции „Серебряный дождь“. Награжден премией ТЭФИ (1995) и орденом Почета (2001) за вклад в развитие российского телевидения и радиовещания.

В 2008 году Сванидзе принимал участие в создании партии „Правое дело“, в 2018-м он вошел в экспертный совет „Партии перемен“. В 2005-2014 годах был членом Общественной палаты России. До ноября 2022 года входил в состав Совета по правам человека при президенте РФ.