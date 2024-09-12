ФОТО | Последний шанс увидеть самую инстаграмную выставку этого лета! Wild Bits завершится финальным аккордом

Wild Bits - это выставка под открытым небом, проходящая на технологическо-художественном хуторе Мааяам в волости Отепя - как на территории фермы, так и в окружающей ее природе. На выставке, являющейся частью основной программы Культурной столицы Европы Тарту 2024, представлены инсталляции самых известных практиков технологического искусства, а также молодых художников.

Посетители могут познакомиться с произведениями искусства во время прогулки по просторным лугам, густым лесам и таинственным болотам. Можно познакомиться в „ветряным радио“ и лесной парфюмерией, послушать жуткие звуки, отражающиеся от пастбища, вывезти шишки из леса на конвейере, поболеть за робота, выполняющего, казалось бы, невыполнимое задание, или исследовать лесное озеро.

Выставка предлагает много интересных занятий, которые заинтересуют как взрослых, так и детей. Wild Bits - это отличная возможность на пару часов исчезнуть между куполообразными пейзажами Южной Эстонии и поразмышлять о том, как природа, люди и технологии влияют друг на друга.

Выставка открыта до конца недели и на этих выходных, 14 и 15 сентября, завершится музыкальным мероприятием „Лесные звуки“. Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.

Кроме того, 14 сентября на находящуюся в Валгамаа выставку можно добраться на „художественном автобусе“ из Таллинна и Тарту. Подробнее - здесь.