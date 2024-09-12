„Какое-то время печалилась“. Певица Селена Гомес сделала шокирующее заявление

„Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу выносить собственных детей. У меня много проблем со здоровьем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это было то, из-за чего я какое-то время печалилась“, — сказала 32-летняя Гомес.

После этого она добавила, что „находится в гораздо лучшем положении“, чем другие люди с такой же проблемой, и что не против суррогатного материнства или усыновления.

„Но это не совсем то, как я себе представляла [как я стану матерью]“, — призналась певица.

В 2013 году Селене Гомес диагностировали системную красную волчанку — это аутоиммунное заболевание, которое поражает преимущественно молодых женщин и, по сути, заставляет организм атаковать здоровые органы и ткани. Это отражается на работе многих систем организма: от суставов до почек и легких, — однако не исключает возможность беременности.

В 2015 Гомес впервые рассказала о своем заболевании и тогда же прошла курс химиотерапии. А в 2017 году певица написала пост в Instagram, что прошла через пересадку почки, которая понадобилась ввиду осложнений от волчанки.