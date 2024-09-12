Не для скуки: 8 откровений мужчин о правильных ласках руками

„Раскрытые ладони. Обе руки начинают синхронно двигаться вниз от шеи к животу, потом по обеим сторонам от пениса, как будто обнимая его, затем по внутренней поверхности бедер... Потом можно пойти снизу вверх, не забывая о мошонке. И обязательно — легкие ласки в области простаты!“ — Михаил, 34 года.

„Поймай ритм и действуй. Мне нравятся ласки именно в интимной области, получаю от них огромное удовольствие. Можно добавить легкие ласки языком“, — Вадим, 30 лет.

„Мне нравится так: круговые движения и легкие нажатия одной рукой, а другую намазать лубрикантом и рисовать круги в нужной области“, — Денис, 28 лет.

„Можно давить довольно сильно, только не надо бить и сильно сжимать. Рисков что-то испортить практически нет. А движения мне нравятся любые, лишь бы они были“, — Иван, 30 лет.

„Люблю медленные легкие поглаживания, царапанье ногтями и ласки кончиками пальцев. Хорошо бы уделить побольше внимания бедрам и мошонке, а также правильно касаться уздечки. Еще мне нравятся „порхания“ вокруг анального отверстия, но об этом нужно сначала спросить партнера. Иногда можно поиграть в госпожу, иногда, наоборот, подчиниться моим пожеланиям“, — Олег, 34 года.

„Люблю разнообразие и ласки мошонки. Могу получить оргазм только от ручных ласк!“ — Дмитрий, 35 лет.

„Я считаю это эротическим массажем, люблю, когда все делают в едином ритме“, — Никита, 31 год.