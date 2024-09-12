Не для скуки: 8 откровений мужчин о правильных ласках руками
Многие считают ручные ласки чем-то ненужным и не особо приятным. Но мужчинам они часто доставляют такое удовольствие, которое сложно списать на статистическую погрешность. Вот как, по их мнению, это может происходить. Рассказывает The Voice.
„Раскрытые ладони. Обе руки начинают синхронно двигаться вниз от шеи к животу, потом по обеим сторонам от пениса, как будто обнимая его, затем по внутренней поверхности бедер... Потом можно пойти снизу вверх, не забывая о мошонке. И обязательно — легкие ласки в области простаты!“ — Михаил, 34 года.
„Поймай ритм и действуй. Мне нравятся ласки именно в интимной области, получаю от них огромное удовольствие. Можно добавить легкие ласки языком“, — Вадим, 30 лет.
„Мне нравится так: круговые движения и легкие нажатия одной рукой, а другую намазать лубрикантом и рисовать круги в нужной области“, — Денис, 28 лет.
„Можно давить довольно сильно, только не надо бить и сильно сжимать. Рисков что-то испортить практически нет. А движения мне нравятся любые, лишь бы они были“, — Иван, 30 лет.
„Люблю медленные легкие поглаживания, царапанье ногтями и ласки кончиками пальцев. Хорошо бы уделить побольше внимания бедрам и мошонке, а также правильно касаться уздечки. Еще мне нравятся „порхания“ вокруг анального отверстия, но об этом нужно сначала спросить партнера. Иногда можно поиграть в госпожу, иногда, наоборот, подчиниться моим пожеланиям“, — Олег, 34 года.
„Люблю разнообразие и ласки мошонки. Могу получить оргазм только от ручных ласк!“ — Дмитрий, 35 лет.
„Я считаю это эротическим массажем, люблю, когда все делают в едином ритме“, — Никита, 31 год.
„Главное — энтузиазм и лубрикант! Обязательно спроси у партнера, чего ему хочется. Мне нравятся легкие движения у основания пениса, быстрые взмахи пальцами по всей его длине. Включи фантазию и не совершай механических движений“, — Виталий, 29 лет.