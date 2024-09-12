ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО | Свадьба держалась в строжайшем секрете: певица Грете Пайя вышла за музыканта группы Púr Múdd

На Грете было великолепное белое свадебное платье в пол с фатой, а Йоонатан был одет в черный двубортный пиджак с белой рубашкой и черным галстуком. Грете взяла себе фамилию мужа, но как артистка и публичная личность она по-прежнему будет носить имя Грете Пайя.