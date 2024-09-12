Шоубиз
12.09.2024, 14:30

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО | Свадьба держалась в строжайшем секрете: певица Грете Пайя вышла за музыканта группы Púr Múdd

 
Молодожены Грете Пайя и Йоонатан Сийман
Молодожены Грете Пайя и Йоонатан Сийман
ФОТО: Laura Strandberg | Erakogu

Певица Грете Пайя и музыкант группы Púr Múdd Йоонатан Сийман объявили в среду вечером, что их отношения вышли на новый уровень - пара обменялась клятвами во вторник в приходской церкви святого Лаврентия в Курессааре, официально став мужем и женой.

На Грете было великолепное белое свадебное платье в пол с фатой, а Йоонатан был одет в черный двубортный пиджак с белой рубашкой и черным галстуком. Грете взяла себе фамилию мужа, но как артистка и публичная личность она по-прежнему будет носить имя Грете Пайя.

„Это всегда более сильное и мощное чувство“, - описала Грете свои свежие эмоции на следующий день после свадьбы. „Я еще не могу выразить все эмоции словами“.

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