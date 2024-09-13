Для фестиваля улицы Пикк будет создано специальное приложение

„Истории улиц Пикк и Лай“ – это цифровой гид, который можно использовать во время прогулки по Старому городу как в письменной, так и в аудиоформе на эстонском или английском языках. Приложение расскажет истории людей, живших на улицах Пикк и Лай: ратманов, купцов, бизнесменов, издателей, политиков и других исторических персонажей, повлиявшими на жизнь того времени. Гидом в приложении выступает баронесса Хелене фон Ноттбек, жившая на улице Пикк.

„Так как фестиваль улицы Пикк – это общинный фестиваль, при создании экскурсии мы сосредоточились на живших здесь когда-то людях и их историях. Мы видим дома, но именно истории людей придают увиденному душу. А здесь жили и работали удивительные люди, внесшие вклад в культурную историю Эстонии“, – сказала составитель экскурсии Леэле Веэрсалу.

Для использования гида необходимо скачать приложение Navicup на свое мобильное устройство, воспользовавшись QR-кодом или пройдя по ссылке app.navicup.com/4642, где откроется карта Старого города с маршрутом прогулки. Прогулка начинается по адресу Пикк, 16, у кафе Maiasmokk, проходит в сторону Толстой Маргариты и заканчивается у дома по адресу Пикк, 23/25. Общая длина маршрута – чуть более одного километра. Прогулка с прослушиванием аудиогида занимает около 40 минут. Кроме того, приложение предлагает фотографии и дополнительную информацию к рассказам. Приложение можно использовать и после фестиваля.

На фестивале улицы Пикк с утра до вечера будут проходить мероприятия для людей всех возрастов, в том числе эксклюзивно откроются несколько дворов на улице Пикк, где ученики и учителя Образовательной коллегии Старого города выступят с концертами.