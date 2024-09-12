В Таллинн едет c уникальным концертом всемирно известный гитарист Эстас Тонне

Эстас Тонне – современный трубадур, который уже более двадцати лет путешествует по миру со своей гитарой, делясь музыкой как в сольных выступлениях, так и в сотрудничестве с другими артистами. Мир — дом музыканта. Эстас находит вдохновение в разнообразии и культурном богатстве мира.

Истории и влияния отражены в его музыке. Элементы классической структуры переплетаются с техникой фламенко, корни цыганской музыки и латинские особенности пересекаются с электронными звуковыми ландшафтами. Своеобразное, но гармоничное переплетение стилей создает особое и неповторимое целое как по форме, так и по мелодии.

Выступления Эстаса Тонне — это уникальные звуковые путешествия, которые создают глубокую связь посредством эмоционального выражения. Каждый звуковой опыт создает священное пространство, где звук встречается с тишиной, приглашая участников открыть для себя музыку как средство внутреннего изменения. Эстас играет на концертах, фестивалях, а также участвует в проектах в области кино, театра, танцев и изобразительного искусства.

Песня Золотого Дракона, которую только на YouTube посмотрели более 100 миллионов раз, является визитной карточкой композиции и презентации Эстаса Тонне, заложившей основу для развития его музыки в сторону глубины и уникальности.

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