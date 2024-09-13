Сильвия Ильвес призналась, почему ее последние отношения распались: я пробуждала в нем самое плохое

„Мне как артистке действительно нужен такой человек, как Бенно Бельчиков (покойный муж Анне Вески - прим. ред.), который бы всячески поддерживал меня и был опорой дома, пока я зарабатываю на жизнь концертами. Кристо был очень близок к этому, и я очень благодарна ему за все“, - говорит Сильвия.

„Мы пытались сохранить отношения в течение лета, но пришли к выводу, что лучше остаться друзьями. Я была слишком большой обузой для него со своими мальчиками и пробуждала в нем самое плохое - курение, которое я совершенно не переношу в мужчинах“, - говорит Сильвия.

Как ранее писал Delfi, Сильвия и Кристо расстались через шесть дней после того, как пара впервые вышла вместе в свет. Виолончелистка объявила о разрыве в соцсетях в начале июня: „Вы что думали, что какой-то мужик сможет меня обуздать? Никогда! Снова свободная. И точка!“

Однако позже она написала очень трогательные слова в отношении бывшего возлюбленного и отметила, что теперь они стали хорошими друзьями. „Оглядываясь на все свое лето, я даже не смею признать, сколько же всего мужественно перенес вместе со мной один мой друг, в обмен же предложив мне поддержку, помощь, радость, чувство безопасности, утешение, надежду“, - пишет виолончелистка.

„И [он] все еще рядом со мной, принимая все хорошее и не очень. Как в красивые, так и в не очень красивые моменты он рядом. И для моих детей тоже. Безоговорочно“, - добавила она. „Хоть начни верить, что эта лучшая дружба между мужчиной и женщиной существует на самом деле“.