Сильвия Ильвес призналась, почему ее последние отношения распались: я пробуждала в нем самое плохое
По словам Сильвии Ильвес, ее последние отношения с Кристо Пухмом распались именно потому, что она была слишком большой обузой для него со своими четырьмя детьми, пишет Õhtuleht.
„Мне как артистке действительно нужен такой человек, как Бенно Бельчиков (покойный муж Анне Вески - прим. ред.), который бы всячески поддерживал меня и был опорой дома, пока я зарабатываю на жизнь концертами. Кристо был очень близок к этому, и я очень благодарна ему за все“, - говорит Сильвия.
„Мы пытались сохранить отношения в течение лета, но пришли к выводу, что лучше остаться друзьями. Я была слишком большой обузой для него со своими мальчиками и пробуждала в нем самое плохое - курение, которое я совершенно не переношу в мужчинах“, - говорит Сильвия.
Как ранее писал Delfi, Сильвия и Кристо расстались через шесть дней после того, как пара впервые вышла вместе в свет. Виолончелистка объявила о разрыве в соцсетях в начале июня: „Вы что думали, что какой-то мужик сможет меня обуздать? Никогда! Снова свободная. И точка!“
Однако позже она написала очень трогательные слова в отношении бывшего возлюбленного и отметила, что теперь они стали хорошими друзьями. „Оглядываясь на все свое лето, я даже не смею признать, сколько же всего мужественно перенес вместе со мной один мой друг, в обмен же предложив мне поддержку, помощь, радость, чувство безопасности, утешение, надежду“, - пишет виолончелистка.
„И [он] все еще рядом со мной, принимая все хорошее и не очень. Как в красивые, так и в не очень красивые моменты он рядом. И для моих детей тоже. Безоговорочно“, - добавила она. „Хоть начни верить, что эта лучшая дружба между мужчиной и женщиной существует на самом деле“.