Шоубиз
13.09.2024, 15:00

Сестра супермодели Кейт Мосс попала в больницу после передозировки

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Lottie (vasakul) ja Kate Moss (paremal).
Lottie (vasakul) ja Kate Moss (paremal).
ФОТО: Scanpix

Сестра Кейт Мосс Лотти попала в больницу после передозировки препаратом для диабетиков. Девушка крайне не советует прибегать к данной процедуре, пишет Peopletalk.

„В какой-то момент я пошла в ванную, и мне стало очень плохо, я чувствовала, что вот-вот потеряю сознание. У меня случился приступ, честно говоря, это была одна из самых страшных вещей, которые когда-либо случались со мной в моей жизни. Моему другу Рису приходилось удерживать мои ноги. Я не понимала, что происходит, мое лицо было напряжено, все мое тело окаменело, руки сжались, и я не могла ими пошевелить. Это было, честно говоря, ужасно“, — сказала 26-летняя модель в новом выпуске своего подкаста Dream On.

Она сказала, что скорее умрет, нежели примет это снова: „Это предупреждение для всех. Пожалуйста, если вы подумываете о его приеме, не принимайте, оно того не стоит“, — добавила звезда. Сейчас ей предстоит долгая реабилитация.

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