Сестра супермодели Кейт Мосс попала в больницу после передозировки

„В какой-то момент я пошла в ванную, и мне стало очень плохо, я чувствовала, что вот-вот потеряю сознание. У меня случился приступ, честно говоря, это была одна из самых страшных вещей, которые когда-либо случались со мной в моей жизни. Моему другу Рису приходилось удерживать мои ноги. Я не понимала, что происходит, мое лицо было напряжено, все мое тело окаменело, руки сжались, и я не могла ими пошевелить. Это было, честно говоря, ужасно“, — сказала 26-летняя модель в новом выпуске своего подкаста Dream On.