С лёгким паром! В Эстонии установили мировой рекорд Гиннеса по посещению бани

В попытке установить мировой рекорд Гиннеса приняли участие тысячи людей со всего мира. Для того, чтобы установить мировой рекорд участники должны были в определенное время поделиться своими фотографиями, сделанными в парилке. Процесс контролировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса, а также три эксперта, которые отвечали за документирование каждой опубликованной фотографии и оценивали её соответствие правилам.

„Это уникальное для Эстонии событие потому, что никто раньше не пытался организовать столь массовое банное мероприятие. Страсть и энтузиазм людей в этот день были по-настоящему потрясающими, – прокомментировала руководитель отдела туризма Visit Estonia Аннели Лепп. – Мы очень горды тем, что смогли представить наши банные на столь высоком международном уровне. Мы также увидели, что народная любовь к бане не знает границ“.

„Работая в команде Книги рекордов Гиннесса всегда интересно видеть креативность и страсть, с которыми люди стремятся установить рекорды, и совместное банное мероприятие стало отличным примером этого, – сказала официальный судья Книги рекордов Гиннесса Сейда Субаси-Гемиджи. Было приятно наблюдать, как общая любовь к банной культуре объединила так много людей со всего мира. Поздравляем Эстонию, Финляндию и всех, кто участвовал в этом успешном глобальном эксперименте“.