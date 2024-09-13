ИЗ АРХИВА | Сегодня пройдет очередная вечеринка TV3. Прошлогодний скандал с Рыйвасом и Хунт в туалете до сих пор не дает покоя общественности
В прошлом году 21 сентября в Цветочном павильоне в Пирита прошла гламурная вечеринка, на которую собрались многие известные личности - открытие осеннего телесезона TV3. Если в начале праздника экс-премьер Таави Рыйвас (43) вился вокруг молодой актрисы Дезиреэ Мумм (24), то к концу вечеринки он не отходил от скандальной красотки Бригитте Сюзанне Хунт (27). Причем они вдвоем неоднократно удалялись в мужской туалет, а в то же самое время на вечеринке была и жена Таави - Луиза Рыйвас (36).
Ушедший из политики в частный сектор Таави Рыйвас прибыл на вечеринку около 20:00 вместе со своей женой Луизой Рыйвас, которая является депутатом Рийгикогу и певицей. Супружеская пара была вместе около двадцати минут, но затем Таави переключил свое внимание на Дезиреэ Мумм. Некоторые гости праздника видели, что актриса и бывший политик даже держались за руки. Чтобы поговорить наедине, они направились на улицу, где Таави взял девушку за талию и посадил на стол, после чего они долго говорили.