ИЗ АРХИВА | Сегодня пройдет очередная вечеринка TV3. Прошлогодний скандал с Рыйвасом и Хунт в туалете до сих пор не дает покоя общественности

Ушедший из политики в частный сектор Таави Рыйвас прибыл на вечеринку около 20:00 вместе со своей женой Луизой Рыйвас, которая является депутатом Рийгикогу и певицей. Супружеская пара была вместе около двадцати минут, но затем Таави переключил свое внимание на Дезиреэ Мумм. Некоторые гости праздника видели, что актриса и бывший политик даже держались за руки. Чтобы поговорить наедине, они направились на улицу, где Таави взял девушку за талию и посадил на стол, после чего они долго говорили.