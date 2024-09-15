Брижит Макрон снялась в сериале Netflix „Эмили в Париже“

По сюжету, жительница Чикаго Эмили Купер (ее играет британо-американская телезвезда Лили Коллинз) переезжает в Париж. Сериал завоевал множество поклонников, но в то же время подвергся критике: то, как в сериале представлена французская столица, многим показалось излишне стереотипным.

Брижит Макрон, которой в этом году исполнился 71 год появилась на экране в роли себя самой — в короткой сцене в ресторане, где Эмили делает селфи с первой леди.

О том, как родилась идея камео (так называется появление известного человека на экране в роли себя самого) для супруги французского президента, рассказал в начале этой недели женский журнал Elle.

По словам Лили Коллинз, дело было в декабре 2022 года в Елисейском дворце (официальной резиденции президента Франции), куда Брижит Макрон пригласила ее вместе с создателем сериала Дарреном Старом.

В первом сезоне сериала упоминается, что первая леди поделилась постом Эмили в Instagram, где та выражала свое разочарование по поводу того, что во французском языке слово vagin — „вагина“ — мужского рода.

„Она большая поклонница сериала и восприняла упоминание о себе в первом сезоне с большим юмором“, — рассказала Коллинз в интервью Elle.

„Новая сцена, в четвертом сезоне — наши перемигивания с ней на съемочной площадке — для меня огромная честь и настоящее удовольствие“.

Коллинз заявила, что у первой леди Франции большое актерское дарование, пишет Русская служба BBC.

В четвертой серии в момент, когда Эмили (Коллинз) подходит к Брижит Макрон, та сидит в ресторане в компании двух других женщин.

На героиню надвигается телохранитель, но та объясняет, что она автор Instagram-аккаунта Emily in Paris, и первая леди жестом отпускает охрану.

После короткого обмена репликами Эмили делает с Брижит Макрон селфи и выкладывает его в Instagram, добавив к нему хэштег #makeiticonic — лозунг президента Макрона, направленный на привлечение во Францию иностранных инвесторов.