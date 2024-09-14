Конкурсы, мастер-классы и аттракционы: Sky Tivoli приглашает проводить лето на большом семейном дне в Ласнамяэ

Конкурсы и мастер-классы (13:00 - 15:00), где дети смогут поучаствовать в творческих заданиях и конкурсах.

Встреча с персонажами Минни Маус и Спайдер-меном (13:00 - 15:00) — можно будет сделать фотографии с любимыми героями.

Парк аттракционов Sky Tivoli — разнообразные аттракционы для детей и взрослых. Стоимость билетов на аттракционы начинается от 4 евро.

Мероприятие начнется в 13:00 и продлится до 16:00. Жители и гости города приглашаются посетить семейный день и провести время с детьми на свежем воздухе.