Конкурсы, мастер-классы и аттракционы: Sky Tivoli приглашает проводить лето на большом семейном дне в Ласнамяэ(2)
15 сентября в парке аттракционов Sky Tivoli, расположенном на парковке Lasnamäe Centrum, пройдет семейный день. Мероприятие предназначено для семей с детьми, и вход будет бесплатным.
В программе мероприятия:
Парк аттракционов Sky Tivoli — разнообразные аттракционы для детей и взрослых. Стоимость билетов на аттракционы начинается от 4 евро.
Научное шоу (15:00 - 16:00), где дети смогут увидеть различные эксперименты.
Встреча с персонажами Минни Маус и Спайдер-меном (13:00 - 15:00) — можно будет сделать фотографии с любимыми героями.
Конкурсы и мастер-классы (13:00 - 15:00), где дети смогут поучаствовать в творческих заданиях и конкурсах.
Аэромедведи (13:00 - 14:00) — развлекательная встреча с костюмированными медведями.
Мероприятие начнется в 13:00 и продлится до 16:00. Жители и гости города приглашаются посетить семейный день и провести время с детьми на свежем воздухе.
Место проведения: парковка Lasnamäe Centrum
Время: 15 сентября, с 13:00 до 16:00
Билеты на аттракционы: от 4 евро