Культура
14.09.2024, 13:12

Конкурсы, мастер-классы и аттракционы: Sky Tivoli приглашает проводить лето на большом семейном дне в Ласнамяэ

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Большой семейный день в Ласнамяэ
Большой семейный день в Ласнамяэ
ФОТО: Erakogu

15 сентября в парке аттракционов Sky Tivoli, расположенном на парковке Lasnamäe Centrum, пройдет семейный день. Мероприятие предназначено для семей с детьми, и вход будет бесплатным.

В программе мероприятия:

  • Парк аттракционов Sky Tivoli — разнообразные аттракционы для детей и взрослых. Стоимость билетов на аттракционы начинается от 4 евро.

  • Научное шоу (15:00 - 16:00), где дети смогут увидеть различные эксперименты.

  • Встреча с персонажами Минни Маус и Спайдер-меном (13:00 - 15:00) — можно будет сделать фотографии с любимыми героями.

  • Конкурсы и мастер-классы (13:00 - 15:00), где дети смогут поучаствовать в творческих заданиях и конкурсах.

  • Аэромедведи (13:00 - 14:00) — развлекательная встреча с костюмированными медведями.

Мероприятие начнется в 13:00 и продлится до 16:00. Жители и гости города приглашаются посетить семейный день и провести время с детьми на свежем воздухе.

  • Место проведения: парковка Lasnamäe Centrum

  • Время: 15 сентября, с 13:00 до 16:00

  • Билеты на аттракционы: от 4 евро

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