14.09.2024, 20:45
ФОТО | Фестиваль „Литературная улица“ привлек в Кадриорг много известных лиц
Сегодня в Кадриорге в восьмой раз прошел фестиваль „Литературная улица“, на который собрались многие известные эстоноземельцы.
Фестиваль „Литературная улица“ прошел 14 сентября в Кадриорге на улице Л. Койдула. В этот день на улице соберались организации, которые прямо или косвенно занимаются литературой, чтобы вместе создать насыщенную культурную программу.
На фестивале прошли презентации книг, обсуждения, публичные записи литературных и культурных дискуссий, встречи с писателями, чтения, а также музыка, театр и другие мероприятия.