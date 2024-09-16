Еще не конец: разводящиеся Дженнифер Лопес и Бен Аффлек замечены за поцелуями

Супруги приехали на одной машине, за рулем который был Аффлек. И в объективы папарацци попал момент, похожий на напряженный разговор. Но вскоре он сменился на куда более теплое общение. По словам очевидцев, на которых ссылается Page Six, Дженнифер и Бен „держались за руки и целовались“.

С ними были дети, но они сидели за отдельным столиком, уточняет источник издания.

Компанию паре составили 16-летние близнецы певицы Эмме и Макс, а также дети Аффлека - 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэл.

Для встречи с супругом Дженнифер выбрала черный укороченный топ и расклешенные джинсы - весьма скромный наряд по сравнению с эффектным „голым“ платьем, в котором певица блистала на премьере фильма „Неудержимый“. Бен Аффлек, который является сопродюсером картины, тогда проигнорировал мероприятие. Но его лучший друг Мэтт Дэймон, также продюсировавший фильм, не остался в стороне. На премьере у него был приватный разговор с Джей Ло, о содержании которого остается только догадываться.

Напомним, на развод с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес подала в день второй годовщины их свадьбы, обозначив в качестве причины непримиримые разногласия, а в качестве даты расставания - 26 апреля. С тех пор пару еще ни разу не видели вместе - до вчерашнего дня.