ВИДЕО | Герой! Легендарный певец Бон Джови спас женщину от самоубийства

Инцидент произошел во время съемок музыкального видео на песню „People’s House“. Джон Бон Джови заметил женщину, стоящую на внешнем выступе моста Джона Зайгенталера в Нэшвилле (США), которая цеплялась за поручни, готовясь к опасному шагу.

Видео с места происшествия было опубликовано полицейским управлением Нэшвилла. На кадрах видно, как Бон Джови медленно подходит к женщине на известном мосту.

62-летний музыкант остановился всего в нескольких шагах от нее и начал говорить, пытаясь успокоить и отвлечь от ее намерений.

С помощью певца и прохожего женщину удалось убедить отказаться от попытки самоубийства. На записи видно, как они помогают ей перелезть обратно через перила и продолжают разговаривать, чтобы стабилизировать ситуацию.