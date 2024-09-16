ВИДЕО | Герой! Легендарный певец Бон Джови спас женщину от самоубийства(1)
Фронтмен известной американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови предотвратил трагедию, спасая женщину от самоубийства. Во время съемок клипа группы, одна из прохожих попыталась прыгнуть с моста, пишет УНИАН.
Инцидент произошел во время съемок музыкального видео на песню „People’s House“. Джон Бон Джови заметил женщину, стоящую на внешнем выступе моста Джона Зайгенталера в Нэшвилле (США), которая цеплялась за поручни, готовясь к опасному шагу.
Видео с места происшествия было опубликовано полицейским управлением Нэшвилла. На кадрах видно, как Бон Джови медленно подходит к женщине на известном мосту.
62-летний музыкант остановился всего в нескольких шагах от нее и начал говорить, пытаясь успокоить и отвлечь от ее намерений.
С помощью певца и прохожего женщину удалось убедить отказаться от попытки самоубийства. На записи видно, как они помогают ей перелезть обратно через перила и продолжают разговаривать, чтобы стабилизировать ситуацию.