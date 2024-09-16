Саша Долгополов едет в Таллинн. Новая программа об адаптации в эмиграции, политике и немоногамных отношениях

Саша, квир альтернативная политическая комикесса из России, эмигрировала, когда началась война в Украине. Она посвятила уже одиннадцать лет совершенствованию своего стендапа, став одной из самых провокационных, узнаваемых, оригинальных и значимых русскоязычных комиков и комикесс!

За последнее десятилетие она провела сотни сольных шоу, открытых микрофонов, фестивалей, конкурсов более чем в 24 странах. Саша успешно сняла шесть сольных часовых стендап-концертов, набравших в общей сложности более 14 миллионов просмотров на YouTube. Несмотря на публичные атаки со стороны российской пропаганды, она продолжает затрагивать такие темы, как религия, авторитаризм, гендер и война.

Stand Up Шоу будет полностью на русском языке!

Когда? 3 октября 19:00 (вход зрителей с 18:00)

Где? Таллинн, Uus Laine, Vana-Kalamaja 1

Вход 16+

Билеты на сайте ticketshop.ee

P.S. В заведении работает бар, просьба приходить за 30-60 минут до начала концерта, чтобы заказать напитки и занять свои места в зале!

P.S.2 В продаже 4 категории билетов. Разницы никакой нет. Каждая категория в ограниченном количестве. Kаждый билет - это сидячее место в зале. Чем раньше - пришел - тем ближе место занял. Если идете компанией - есть ограниченное количество столиков, которые бесплатно можно зарезервировать, написав в заведение Uus Laine.