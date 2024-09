Умер родной брат Майкла Джексона, который следующим летом должен был выступать на Õllesummer

Известно, что Тито был частью золотого состава The Jackson 5, куда также входили его братья — Майкл, Джеки, Джермейн, Марлон, а позже и Рэнди Джексоны. Группа обрела невероятную популярность в 1970-х годах, став известной благодаря хитам I Want You Back, ABC, I’ll Be There и другим.