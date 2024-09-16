ФОТО | Неужели эстонский бойфренд сделал Эрне Хуско предложение? Скандальной красотке подарили дорогое кольцо
Самая известная эстонка Финляндии Эрна Хуско в конце августа отметила свой 27-й день рождения. В честь праздника создательница гламурного лайфстайл-контента получила в подарок дорогое кольцо Cartier, которое вызвало бурную реакцию финских СМИ.
Несмотря на то, что день рождения девушки был в прошлом месяце, о самом шикарном подарке она сообщила только в минувшее воскресенье. В Instagram появились фотографии большого букета роз и двух кусков торта, которые принесли в кровать полуголой Эрне, но самая яркая деталь на снимках - подарочный пакет от Cartier. Конечно же, блогерка не поскупилась и показала, что находится внутри сумки.
Французский ювелирный бренд Cartier известен своими люксовыми украшениями, поэтому новое кольцо Эрны уж явно не из дешевых.
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На фотографии, которой поделилась Эрна, видно, что в шкатулке лежало кольцо Cartier Juste un Clou. В зависимости от размера, а также качества металла цена кольца из этой коллекции варьируется от 1 250 до 2 600 евро.
Подписчики скандальной блондинки, которых у нее в Instagram почти 300 000, в восторге от шикарного подарка. Украшение, которое обычно является признаком любви и преданности, заставило людей, комментирующих пост, задаться вопросом: действительно ли это просто подарок на день рождения или это обручальное кольцо? Эрна никак не прокомментировала эти домыслы, ни комментаторам, ни финским СМИ.
Неизвестно также, кто сделал дорогой подарок - совсем недавно Seiska сообщила, что создательница контента, которая встречалась с несколькими известными финскими мужчинами, теперь крутит роман с эстонским бизнесменом.