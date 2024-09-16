БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Фестиваль улицы Пикк собрал вместе жителей и гостей Старого города

День был насыщен экскурсиями и мастер-классами, также работал блошиный рынок. На один день были открыты многие дворы улицы Пикк, которые обычно недоступны, где можно было послушать концерты на свежем воздухе. Вечером прошёл пикник за длинным столом, где гости могли отведать блюда местных ресторанов.

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, фестиваль улицы Пикк – отличный пример сотрудничества местных жителей и предпринимателей для поддержания жизнеспособности Старого города. „Старый город – это сердце Таллинна, и его могут поддерживать именно местные жители. Задача города – всесторонне этому содействовать. Для этого мы почти завершили разработку Плана развития Старого города. Он объединит в одну программу меры по развитию Старого города как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – реконструкцию улиц, направленную, среди прочего, на повышение доступности; модернизацию жилой среды и развитие разнообразной бизнес-среды“, – отметила Липпус.

„Не секрет, что одним из вызовов для Старого города Таллинна уже долгое время является определённая монофункциональность: днём – туристы, ночью – вечеринки. В то же время здесь есть потенциал для гораздо большего, – добавил старейшина района Кесклинн Сандер Андла. – Мероприятие с такой культурной и общественной атмосферой, как прошедший в воскресенье фестиваль улицы Пикк, показывает, сколько всего можно ещё сделать в Старом городе. Подобные инициативы создают лучшие условия как для местных жителей и предпринимателей, так и для гостей города“.

Организатором фестиваля улицы Пикк выступил Таллиннский департамент культуры и спорта. Свой вклад также внесли Vanalinna Selts, Таллиннская филармония, Эстонский центр современной музыки, Гильдия Канути, Морской музей, Исторический музей, Городской музей, Образовательная коллегия Старого города и многие другие.