ФОТО | Кто сказал, что сладкие вина пить нельзя? Эстонский сомелье о пользе вина и прелестях личного общения

Организатор вечера, Анастасия Бернгард, рассказала, что основная цель клуба и мероприятий — предложить людям возможность заново открыть для себя радость общения в неформальной обстановке. „Многие люди спрятались от личного общения, перестали выходить „в свет“. По сути, все развлечения стали доступны дома, лежа на диване перед телевизором. Я же хочу заинтересовать людей настолько, чтобы они готовы были выйти из своей зоны комфорта, красиво одеться и пойти в люди. Ничто не может заменить личного общения!“.

Символом клуба Анастасии является уникальный сорт винограда Пинотаж, который выращивается преимущественно в Южной Африке и редко встречается в других регионах мира. Он олицетворяет культурное объединение, уникальность. На первом мероприятии Анастасия собрала в одну компанию представителей разных направлений: от кондитерского мастерства до мира искусства – получился своего рода нетворкинг, благодаря которому гости вечера познакомились друг с другом и вынесли множество полезных контактов.

Анастасия же недавно получила свой диплом сомелье и с трепетом отнеслась к подготовке мероприятия: „Я очень внимательно отношусь к сочетанию вино-еда. Они должны составлять идеальную пару, это называется Food Pairing“.

Несмотря на то, что алкоголь может вредить здоровью, Анастасия уверена, что при правильно употреблении, вино может приносить и пользу.

„Например, в кожуре красных сортов винограда содержится очень мощный антиоксидант, который раскрывается только после ферментации (брожения). Это научный факт. Однако я не утверждаю, что пить вино — это автоматически полезно. Как сомелье, моя задача — научить людей чувствовать свой организм, понимать, как именно напиток воздействует на них.

Если говорить о здоровье, то очень важна кислотность. Мы все уникальны: у каждого свои особенности работы ЖКТ, своя чувствительность к кислотам и другим веществам. Кто-то может вообще не переносить алкоголь, и это нормально.