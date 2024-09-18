ФОТО | Кто сказал, что сладкие вина пить нельзя? Эстонский сомелье о пользе вина и прелестях личного общения
В Таллинне прошел изысканный винный вечер, организованный клубом любителей южноафриканского вина Pinotage Club. Это не просто очередное светское мероприятие, а возможность вернуться к живому общению за бокалом вина. Одной из ключевых тем вечера стала идея разумного подхода к употреблению алкоголя.
Организатор вечера, Анастасия Бернгард, рассказала, что основная цель клуба и мероприятий — предложить людям возможность заново открыть для себя радость общения в неформальной обстановке. „Многие люди спрятались от личного общения, перестали выходить „в свет“. По сути, все развлечения стали доступны дома, лежа на диване перед телевизором. Я же хочу заинтересовать людей настолько, чтобы они готовы были выйти из своей зоны комфорта, красиво одеться и пойти в люди. Ничто не может заменить личного общения!“.
Символом клуба Анастасии является уникальный сорт винограда Пинотаж, который выращивается преимущественно в Южной Африке и редко встречается в других регионах мира. Он олицетворяет культурное объединение, уникальность. На первом мероприятии Анастасия собрала в одну компанию представителей разных направлений: от кондитерского мастерства до мира искусства – получился своего рода нетворкинг, благодаря которому гости вечера познакомились друг с другом и вынесли множество полезных контактов.
Анастасия же недавно получила свой диплом сомелье и с трепетом отнеслась к подготовке мероприятия: „Я очень внимательно отношусь к сочетанию вино-еда. Они должны составлять идеальную пару, это называется Food Pairing“.
Несмотря на то, что алкоголь может вредить здоровью, Анастасия уверена, что при правильно употреблении, вино может приносить и пользу.
„Например, в кожуре красных сортов винограда содержится очень мощный антиоксидант, который раскрывается только после ферментации (брожения). Это научный факт. Однако я не утверждаю, что пить вино — это автоматически полезно. Как сомелье, моя задача — научить людей чувствовать свой организм, понимать, как именно напиток воздействует на них.
Если говорить о здоровье, то очень важна кислотность. Мы все уникальны: у каждого свои особенности работы ЖКТ, своя чувствительность к кислотам и другим веществам. Кто-то может вообще не переносить алкоголь, и это нормально.
Но если человек решает, что вино ему нравится, моя задача — помочь подобрать такой сорт, который не навредит его здоровью, при условии разумного потребления, конечно.“
Один из партнеров Анастасии, компания Wine Way, рассказал, что хорошее вино не стоит заоблачных денег, как принято считать, его вполне можно купить по адекватной цене, в диапазоне 12-50 евро. „Иногда цена на вина необоснованно завышена, поэтому мы всегда привозим именно качественное вино. Основатели компании лично посещают винодельни во Франции и Италии, для того чтобы удовлетворить запросы своих клиентов! Мы также с удовольствием принимаем гостей у себя в винотеке, рассказываем об ассортименте, а также даем дегустировать, чтобы клиент выбрал именно то, что будет ему по вкусу“, - добавила Ксения Смаркутская, пиар-менеджер Wine Way.
Анастасия Бернгард также подчеркнула, что важно уметь чувствовать свой организм и подбирать напитки, которые будут соответствовать личным предпочтениям. Например, несмотря на популярные стереотипы, нет строгих правил, запрещающих сладкие или полусладкие вина, если они приносят удовольствие.
„Я, как сомелье, придерживаюсь мнения, что важно слушать свой организм. Если вам нравится сладкий вкус и вы получаете удовольствие от такого вина, то почему бы и нет? Другое дело, что принято считать, что повышенное содержание сахара может негативно влиять на здоровье. Но это уже вопрос индивидуальных особенностей организма. Здесь лучше обращаться к нутрициологу или фитнес-тренеру, если есть проблемы с весом или другие рекомендации по питанию. А если у вас нет никаких проблем и вы обожаете, например, Мартини Асти — пейте на здоровье! Главное — знать меру.“