Шоубиз
16.09.2024, 17:00

Совет да любовь! Рэпер Пыхья-Корея из группы 5MIINUST женился на своей девушке

 
Põhja-Korea
Põhja-Korea
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Рэпер Пыхья-Корея из группы 5MIINUST, в миру Карл Кивастик (36), сообщил в социальных сетях, что женился на своей девушке, с которой уже давно встречался.

14 сентября рэпер написал на своей странице в Facebook, что женился на своей девушке Кадри-Анн Мяги. Музыкант подтвердил новость журналу Kroonika. После свадьбы Кадри-Анн, работающая в сфере связей с общественностью, взяла себе фамилию мужа - Кивастик.

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