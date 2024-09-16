Совет да любовь! Рэпер Пыхья-Корея из группы 5MIINUST женился на своей девушке
Põhja-Korea
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip| Delfi Meedia
Рэпер Пыхья-Корея из группы 5MIINUST, в миру Карл Кивастик (36), сообщил в социальных сетях, что женился на своей девушке, с которой уже давно встречался.
14 сентября рэпер написал на своей странице в Facebook, что женился на своей девушке Кадри-Анн Мяги. Музыкант подтвердил новость журналу Kroonika. После свадьбы Кадри-Анн, работающая в сфере связей с общественностью, взяла себе фамилию мужа - Кивастик.