В Кадриоргском дворце открывается новая выставка — „От варежки до Кёлера. Формирование музейной коллекции“

„В то время как выставки обычно уделяют основное внимание произведению и художнику, на выставке „От варежки до Кёлера“ оно посвящено тому, каким образом и когда экспонаты попали в музей. Таким образом, мы можем проследить путь музея от универсального музея с разноплановыми коллекциями до художественного музея в чистом виде, который сегодня коллекционирует произведения искусства, от средневекового до современного“, – объясняет Керсти Кулдна-Тюрксон, одна из кураторов выставки, главный хранитель фондов Художественного музея Эстонии.

В первые годы своей работы Художественный музей Эстонии коллекционировал не только произведения искусства, но и образцы народного рукоделия, предметы культурного наследия и крестьянского быта, которые к настоящему моменту переданы другим музеям. Более чем 10 000 единиц из фондов бывшего Таллиннского Эстонского музея в наши дни хранятся в коллекции Эстонского национального музея. Самые интересные из них снова выставляются „в родном доме“ – в Кадриоргском дворце. Особенную группу экспонатов составляют пять фарфоровых тарелок из постоянной экспозиции Музея декоративного искусства и дизайна Латвии. Они были куплены на выставке латвийской мастерской росписи по фарфору Балтарс в Таллинне в 1928 году, а в 1979 году переданы Латвийскому художественному музею.

До Второй мировой войны большинство произведений искусства в коллекции приобреталось для музея министерством образования, фондом „Капитал культуры“ или Союзом музеев Эстонии, но нередко их дарили. Так, музею была подарена скульптура Амандуса Адамсона „Юность уходит“, приобретенная на средства, полученные в результате публичного сбора пожертвований, и ее можно увидеть на выставке среди прочих экспонатов. Некоторые произведения выставляются впервые после поступления в музейные коллекции. Одно из них – портрет эстонского скульптора Аугуста Вейценберга, написанный художником сербского происхождения Никола Бешевичем в 1921 году.