Наполнится завораживающей игрой света: в Кадриорге вновь пройдет фестиваль „Свет шагает“

Тема фестиваля этого года — „Сила света“. Времена года меняются, и осень уже на пороге. Даже когда дни становятся короче, и тьма берет верх, свет всегда присутствует в нашей жизни — это сила, которая освещает путь и дарит тепло даже в самые холодные моменты. Свет способен проникать сквозь самую густую тьму, ведя нас через трудные времена. Если закрыть глаза и сосредоточиться на внутреннем мире, можно почувствовать, как свет внутри тебя сияет. Сила света дарит нам силу, надежду и ясность, направляя нас через жизнь, даже когда снаружи серо и холодно.

На 17-м по счету фестивале ожидаются уникальные световые инсталляции, волшебные музыкальные и световые шоу, а также путешествие сверкающих огней. В этом году снова зажгутся тысячи свечей и огней, которые создадут цвета и узоры, формируя поистине волшебный мир света среди темноты.

Фестиваль „Свет шагает“ вновь призывает всех любителей световых шоу внести свой вклад в организацию события, пожертвовав ненужные абажуры для создания одной из удивительных инсталляций. Если у вас есть лишний абажур, который вы хотите вдохнуть новую жизнь, сообщите об этом по адресу helena@kadriorupark.ee не позднее 6 сентября. Мы будем очень благодарны за каждое пожертвование!

Ежегодно фестиваль привлекает большое количество посетителей, и количество парковочных мест вблизи парка Кадриорг ограничено. Поэтому мы просим всех гостей фестиваля по возможности приезжать в Кадриорг пешком или на общественном транспорте. Местные жители также просят уважать их покой.

Все дни фестиваль проходит с 20:00 до 23:00. Вход для всех бесплатный.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.