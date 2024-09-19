Обладателя высшего признания в области народного танца выбрали в Эстонии
14 сентября исполнилось 122 года со дня рождения Улло Тооми. Традиционно в этот день руководство Фонда Улло Тооми объявляет имя лауреата стипендии народного танца. В этом году наивысшее признание в этой области получит руководитель народных танцев Агне Куррикофф-Херман. Церемония награждения состоялась во вторник, 17 сентября, в здании Таллиннской ратуши.
Члены административного совета стипендии Улло Тооми приняли решение выразить признательность Агне Куррикофф-Херман за ее страстную приверженность общему развитию народного танца и за годы выдающейся работы в качестве преподавателя танцев, постановщика и режиссера танцев.
По словам директора Эстонского общества народного танца и народной музыки Карела Йоханнеса Вяхи, мы можем с уверенностью сказать, что то, как движение эстонского народного танца вышло из пандемии коронавируса, во многом является заслугой Агне, с присущей ей целеустремленностью, внутренним огнем и страстью к работе. „Истинное влияние и значимость ее решений за последние четыре года можно будет оценить только через много лет“.
Агне Куррикофф-Херман (1975) нашла свой путь к танцу во время учебы в Кейлаской школе. Занимаясь там в танцевальном коллективе, у нее созрело желание стать учителем танцев, а когда в 1997 году она окончила Вильяндиский колледж культуры, по словам Вяхи, она поставила перед собой цель через танец передавать хотя бы малую часть нашей самобытной культуры. Агне работала учителем танцев и ритмики в школе Виймси и гимназии Густава Адольфа, а также руководила женскими и молодежными группами танцевального ансамбля Sõprus.
С 2009 года Агне входит в состав художественных комитетов праздника танца, является автором и постановщиком танцев. С 2015 года она является активным членом правления Эстонского общества народного танца и народной музыки, а с 2022 года — редактором танцев в Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.
Ее цель вдохновлять и мотивировать детей и молодежь быть носителями и распространителями наследия своих бабушек и дедушек, воплотилась в 2023 году в постановку молодежного праздника танца „Мосты“, автором идеи и главным постановщиком которого стала сама Агне Куррикофф-Херман.
Карел Йоханнес Вяхи вспоминает: „Агне сказала, что праздник танца — это не просто представление, это ответственность перед нашей сферой, ее развитием, формированием и, прежде всего, поддержанием танцевального движения. В результате, будучи главным постановщиком праздника танца, она заставила свою команду продумывать все, что они делают, и анализировать последствия своих действий в течение всего периода подготовки к празднику танца. Ее целью было сохранить и помочь всем педагогам, участвующим в процессе, которые, в свою очередь, являются прочным фундаментом для детей и молодежи и помогают им найти путь к народному танцу“.
Стипендия Улло Тооми присуждается с 1987 года с целью увековечить память Улло Тооми и оценить деятельность в сфере народного танца. Правление фонда действует на основании устава, утвержденного Эстонским фондом национальной культуры. Стипендия Улло Тооми – это высшее признание народного танцевального движения, которое лауреат получает за выдающуюся деятельность в области эстонского народного танца. Стипендия присуждается Фондом национальной культуры Эстонии и Фондом Эстонского праздника песни и танца в сотрудничестве с Эстонским обществом народного танца и народной музыки. В этом году стипендия Улло Тооми будет присуждена в 37-й раз.
Ранее лауреатами стипендии Улло Тооми были, например, великие звезды народного танца Майе Орав, Майт Агу, Ильма Адамсон, Хелью Миккель, Юло Лухт и многие другие знаменитые руководители народных танцев.
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