Обладателя высшего признания в области народного танца выбрали в Эстонии

Члены административного совета стипендии Улло Тооми приняли решение выразить признательность Агне Куррикофф-Херман за ее страстную приверженность общему развитию народного танца и за годы выдающейся работы в качестве преподавателя танцев, постановщика и режиссера танцев.

По словам директора Эстонского общества народного танца и народной музыки Карела Йоханнеса Вяхи, мы можем с уверенностью сказать, что то, как движение эстонского народного танца вышло из пандемии коронавируса, во многом является заслугой Агне, с присущей ей целеустремленностью, внутренним огнем и страстью к работе. „Истинное влияние и значимость ее решений за последние четыре года можно будет оценить только через много лет“.

Агне Куррикофф-Херман (1975) нашла свой путь к танцу во время учебы в Кейлаской школе. Занимаясь там в танцевальном коллективе, у нее созрело желание стать учителем танцев, а когда в 1997 году она окончила Вильяндиский колледж культуры, по словам Вяхи, она поставила перед собой цель через танец передавать хотя бы малую часть нашей самобытной культуры. Агне работала учителем танцев и ритмики в школе Виймси и гимназии Густава Адольфа, а также руководила женскими и молодежными группами танцевального ансамбля Sõprus.

С 2009 года Агне входит в состав художественных комитетов праздника танца, является автором и постановщиком танцев. С 2015 года она является активным членом правления Эстонского общества народного танца и народной музыки, а с 2022 года — редактором танцев в Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

Ее цель вдохновлять и мотивировать детей и молодежь быть носителями и распространителями наследия своих бабушек и дедушек, воплотилась в 2023 году в постановку молодежного праздника танца „Мосты“, автором идеи и главным постановщиком которого стала сама Агне Куррикофф-Херман.