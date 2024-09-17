18 статуэток. Сериал „Сёгун“ стал триумфатором премии Emmy

„Сёгун“ был признан лучшим драматическим сериалом, а „Хитрости“ - лучшим комедийным.

В общей сложности „Сёгун“ получил 18 престижных статуэток, в том числе наград были удостоены исполнители главных ролей Хироюки Санада и Анна Саваи. Они стали первыми актером и актрисой из Японии, победившими в этих номинациях. Сериал FX рассказывает о борьбе династий в феодальной Японии.

Лучше актрисой комедийного сериала названа Джин Смарт („Хитрости“). Лучшим актером в комедийном сериале признан Джереми Аллен Уайт („Медведь“), а его коллеги по сериалу Эбон Мосс-Бакрак и Лиза Колон-Зайас стали победителями в категориях лучшего актера и актрисы второго плана в комедийном сериале. В целом „Медведю“ достались 11 статуэток.

„Лучшим мини-сериалом“ стал „Олененок“, которому также достались награды в номинациях „Лучшая мужская роль в мини-сериале“ (Ричард Гэдд) и „Лучшая актриса в роли второго плана в минисериале“ (Джессика Ганнинг).

Свою первую Emmy получила обладательница двух „Оскаров“ Джоди Фостер - за роль в „Настоящем детективе.