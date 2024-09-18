На кинофестивале в Торонто покажут фильм „Русские на войне“

Фильм „Русские на войне“ все же покажут на Международном кинофестивале в канадском Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). Вызвавшая споры картина вновь появилась в расписании на сайте фестиваля. Показ состоится на одной из его площадок во вторник, 17 сентября, уже после окончания фестивальной программы TIFF.

Ранее показ документальной картины, намеченный на 15 сентября, был отменен из-за „угроз для работы фестиваля и общественной безопасности“. Картина вызвала в Канаде протесты украинских чиновников и активистов. Как сообщила канадская полиция, руководство TIFF решило показать фильм без учета рекомендаций с ее стороны.

Документальный фильм „Русские на войне“ вызвал широкие споры

Документальная картина „Русские на войне“ снята от первого лица российско-канадским режиссером Анастасией Трофимовой. Она утверждает, что провела семь месяцев среди российских военных в Украине, а заканчивала съемки в Москве. По словам Трофимовой, ей удалось снять картину без договоренностей с российскими властями. В интервью изданию „Люди Байкала“ она рассказывала о военных армии РФ как об „обычных людях в какой-то абсолютно необычной ситуации“.

„Сейчас, есть такое ощущение, что многие разбились на лагеря - условно „либеральные“, условно „патриотические“. Хочу, чтобы фильм немножечко разрушил стереотипы и шаблоны, в которых сейчас мы все варимся. Это не значит, что мы все будем согласны друг с другом, но видеть людей, а не лозунги очень важно“, - комментировала результат своих съемок режиссер, поработавшая до этого и с российским государственным телеканалом Russia Today, и с ключевыми американскими и канадскими СМИ.

Между тем критики картины „Русские на войне“ обвиняют ее авторов в попытке „очеловечить военных страны-агрессора“ - листовки с таким текстом раздавали протестующие перед одним из показов фильма. Против него, в числе прочих, активно выступал генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко, а также государственное агентство по вопросам кино Украины. Последнее назвало картину „опасным инструментом манипуляции общественным мнением“ и попыткой „изобразить агрессоров как жертв“.