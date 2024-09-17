ФОТО | Поздравляем! Звезда тенниса Анетт Контавейт стала мамой

Хотя в посте не было указано, когда родился маленький Леон Энцо, по данным Kroonika, 10 сентября вечером Брент Леписту был замечен перед роддомом Пельгулинна. Журналалисты Kroonika связались с будущим отцом и поинтересовались, можно ли поздравить его и Контавейт. Леписту, ответив на звонок, уже знал, почему звонит Kroonika, но пока не хотел делиться радостной новостью с общественностью.