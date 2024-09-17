ФОТО | Поздравляем! Звезда тенниса Анетт Контавейт стала мамой
У Анетт Контавейт (28 лет), завершившей теннисную карьеру прошлым летом, и ее возлюбленного, футболиста Брента Леписту (31 год), родился первый ребенок.
Контавейт объявила о рождении ребенка 16 сентября в посте в Instagram. Оказывается, у пары родился сын, которого назвали Леон Энцо Леписту. „Столько любви“, — говорит молодая мать.
Сердечно поздравляем!
Хотя в посте не было указано, когда родился маленький Леон Энцо, по данным Kroonika, 10 сентября вечером Брент Леписту был замечен перед роддомом Пельгулинна. Журналалисты Kroonika связались с будущим отцом и поинтересовались, можно ли поздравить его и Контавейт. Леписту, ответив на звонок, уже знал, почему звонит Kroonika, но пока не хотел делиться радостной новостью с общественностью.
О том, что завершившая карьеру Контавейт ожидает ребенка, бывшая теннисистка сообщила в середине мая через социальные сети. „Новый член семьи уже в пути!“ – написала Контавейт в Instagram, поделившись трогательными снимками себя и своего партнера.