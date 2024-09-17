В Таллинне состоится совместный концерт эстонских и украинских джазовых музыкантов
В субботу, 21 сентября, в Белом зале Дома Черноголовых в Таллинне состоится благотворительный концерт эстонских и украинских джазовых музыкантов „Odesa-Tallinn Jazz Night“.
В проекте участвуют Яак Сооаяр, Рауль Вайгла, Карл-Юхан Лаанесаар и украинские гости - одесский джазовый пианист Алексей Петухов и саксофонист Михайло (Майк) Евтушенко из Черкасс. Алексей Петухов приехал в Эстонию сразу после службы в армии, где ему разрешили взять официальный отпуск. Один из самых известных одесских музыкантов, он дал десятки благотворительных концертов в Одессе во время полномасштабной войны в бомбоубежищах, закрытых клубах, на улицах и в концертных залах, поддерживая дух одесситов.
Совместный концерт в Таллинне - это ответ на визит эстонских музыкантов в Одессу в мае 2023 года, который стал первым международным культурным событием в этом уникальном портовом городе. Алексей Петухов, приглашенный в качестве гостя, присоединился к эстонским музыкантам на концерте, но эстонские коллеги пригласили его на сцену, и так получился настоящий совместный джем-сейшн.