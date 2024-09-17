В Таллинне состоится совместный концерт эстонских и украинских джазовых музыкантов

В проекте участвуют Яак Сооаяр, Рауль Вайгла, Карл-Юхан Лаанесаар и украинские гости - одесский джазовый пианист Алексей Петухов и саксофонист Михайло (Майк) Евтушенко из Черкасс. Алексей Петухов приехал в Эстонию сразу после службы в армии, где ему разрешили взять официальный отпуск. Один из самых известных одесских музыкантов, он дал десятки благотворительных концертов в Одессе во время полномасштабной войны в бомбоубежищах, закрытых клубах, на улицах и в концертных залах, поддерживая дух одесситов.