ПРИЗНАНИЕ | Женщина за 40 о захватывающих отношениях на стороне: я приношу много сексуальной энергии домой своему мужу. Все в выигрыше

Мне нравится секс, потому что он поднимает мне настроение. Хороший половой акт снимает стресс, а каждый раз, когда у меня напряженный день, я чувствую, что мне необходимо снять напряжение. Некоторые считают, что секс должен быть безопасным и для этого необходимы моногамные отношения – пусть они говорят за себя. Я замужем, у нас с мужем хорошие отношения, мы понимаем друг друга. Страсть всё ещё есть, но мне чего-то всё равно не хватает.