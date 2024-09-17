17.09.2024, 17:00
ПРИЗНАНИЕ | Женщина за 40 о захватывающих отношениях на стороне: я приношу много сексуальной энергии домой своему мужу. Все в выигрыше
ФОТО: | Scanpix
Мне уже за сорок, и секс занимает важное место в моей жизни. Сексуальные фантазии сейчас даже более частые и интенсивные, чем в молодости. Мой урок таков: чем больше хорошего секса, тем больше аппетит.
Мне нравится секс, потому что он поднимает мне настроение. Хороший половой акт снимает стресс, а каждый раз, когда у меня напряженный день, я чувствую, что мне необходимо снять напряжение. Некоторые считают, что секс должен быть безопасным и для этого необходимы моногамные отношения – пусть они говорят за себя. Я замужем, у нас с мужем хорошие отношения, мы понимаем друг друга. Страсть всё ещё есть, но мне чего-то всё равно не хватает.
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