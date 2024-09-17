Культовый рэпер Пи Дидди арестован по делу об изнасилованиях и секс-торговле

В США задержали рэпера, известного под псевдонимами Puff Daddy (Пафф Дэдди), P. Diddy (Пи Дидди) и Diddy (Дидди). Его арестовали в Нью-Йорке на основании серьезных обвинений. Человек, знакомый с обвинительным заключением, подтвердил возбуждение судебного иска против импресарио в мире рэпа и хип-хопа.

Комбс был арестован сотрудниками Национальной безопасности в пятизвездочном отеле в центре Манхэттена и доставлен в местное отделение ФБР. „Власти планировали арестовать Пи Дидди во вторник, но произошло нечто, что заставило федеральных чиновников взять его под стражу раньше, чем планировалось“, — сообщил инсайдер.

Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что Комбс был задержан в связи с обвинительным заключением, выданным Южным округом Нью-Йорк. Федеральные чиновники обыскали номер люкс, в котором они задержали музыканта. Адвокат Пи Дидди Марк Агнифило выступил с заявлением по поводу ареста своего VIP-клиента.

„Мы разочарованы решением прокуратуры США продолжить, по нашему мнению, несправедливое судебное преследование мистера Комбса. Шон „Дидди“ Комбс — музыкальная икона, предприниматель, сделавший себя сам, любящий семьянин и зарекомендовавший себя филантроп, который последние 30 лет строил империю, обожал своих детей и работал над возвышением темнокожего сообщества. Он несовершенный человек, но он не преступник“, — заверил Агнифило.

Дэмиан подчеркнул, что мистер Комбс не только сотрудничал с этим расследованием, но и добровольно переехал в Нью-Йорк на прошлой неделе в ожидании предъявления обвинений. „Пожалуйста, отложите свое суждение до тех пор, пока у вас не будут все факты. Это действия невиновного человека, которому нечего скрывать, и он надеется оправдать свое имя в суде“, — добавил представитель артиста.