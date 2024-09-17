Культовый рэпер Пи Дидди арестован по делу об изнасилованиях и секс-торговле

В США задержали рэпера, известного под псевдонимами Puff Daddy (Пафф Дэдди), P. Diddy (Пи Дидди) и Diddy (Дидди). Его арестовали в Нью-Йорке на основании серьезных обвинений. Человек, знакомый с обвинительным заключением, подтвердил возбуждение судебного иска против импресарио в мире рэпа и хип-хопа.
Комбс был арестован сотрудниками Национальной безопасности в пятизвездочном отеле в центре Манхэттена и доставлен в местное отделение ФБР. „Власти планировали арестовать Пи Дидди во вторник, но произошло нечто, что заставило федеральных чиновников взять его под стражу раньше, чем планировалось“, — сообщил инсайдер.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что Комбс был задержан в связи с обвинительным заключением, выданным Южным округом Нью-Йорк. Федеральные чиновники обыскали номер люкс, в котором они задержали музыканта. Адвокат Пи Дидди Марк Агнифило выступил с заявлением по поводу ареста своего VIP-клиента.
„Мы разочарованы решением прокуратуры США продолжить, по нашему мнению, несправедливое судебное преследование мистера Комбса. Шон „Дидди“ Комбс — музыкальная икона, предприниматель, сделавший себя сам, любящий семьянин и зарекомендовавший себя филантроп, который последние 30 лет строил империю, обожал своих детей и работал над возвышением темнокожего сообщества. Он несовершенный человек, но он не преступник“, — заверил Агнифило.
Дэмиан подчеркнул, что мистер Комбс не только сотрудничал с этим расследованием, но и добровольно переехал в Нью-Йорк на прошлой неделе в ожидании предъявления обвинений. „Пожалуйста, отложите свое суждение до тех пор, пока у вас не будут все факты. Это действия невиновного человека, которому нечего скрывать, и он надеется оправдать свое имя в суде“, — добавил представитель артиста.
Тучи над головой обладателя трех премий „Грэмми“ начали сгущаться в ноябре прошлого года, когда бывшая девушка Кэсси Вентура выдвинула против него обвинения в насилии, избиениях и секс-торговле. Певица заявила, что Пи Дидди заставлял ее заниматься сексом с другими мужчинами в его присутствии. Вскоре претензии девушки удалось урегулировать, но проблемы начали расти как снежный ком.
В феврале музыкальный продюсер подал иск, утверждая, что Комбс принуждал его привлекать проституток и заниматься с ними сексом на его глазах. Еще одним обвинителем стала женщина, заявившая, что рэпер изнасиловал ее два десятилетия назад, когда ей было 17 лет. Еще одна фигурантка дела Эйприл Лампос рассказала, что она была студенткой колледжа в 1994 году, когда познакомилась с Комбсом, и началась серия „ужасающих сексуальных контактов“ с рэпером и его окружением, которые продолжались годами. 25 марта в поместьях владельца музыкального лейбла Bad Boy Records в Лос-Анджелесе и Майами прошли обыски. Комбс и его адвокаты опровергли все обвинения в судебных процессах.
В мае появилось видео 2016 года, сделанное в гостиничном номере Лос-Анджелеса. На нем видно, как Кэсси Вентура пытается сбежать из отеля, однако Пи Дидди настигает ее в коридоре, зверски избивает ее руками и ногами, а затем за волосы затаскивает обратно в номер. Оказалось, что рэпер тогда заплатил крупную сумму за то, чтобы уничтожить запись с камер наблюдения, однако кто-то всё-таки приберег ее для подходящего случая, сообщает Daily Mail.
После этого актер фильма „В Филадельфии всегда солнечно“ был вынужден выступить с извинениями, в которых заявил, что достиг дна, и берет на себя полную ответственность за непростительное и недостойное поведение на видео. У Шона Комбса есть семеро детей от разных женщин. В 2022 году журнал Forbes оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп исполнителем после Jay-Z, мужа Бейонсе.