Мероприятия недели Тарту 2024 | На фестиваль ночной культуры в Тарту приедут всемирно известные звезды рейва
Изюминкой этой недели станет фестиваль электронной музыки, посвященный клубной культуре, танцам и объединению людей. В Тартуском театре Tartu Uus Teater будут показаны постановки французско-норвежского художника Corentin JPM Leven, творчество которого тесно связано с наследием и историей квир-сообщества. В конце недели в рамках Всемирного дня уборки пройдут толоки по очистке реки Эмайыги.
19 сентября в Эстонском национальном музее стартует фестиваль электронной музыки unda, который исследует связи между клубной культурой, музыкой, танцем и антропологией. 20 сентября стартует дискуссионная программа, кульминацией которой станет выступление Ирвина Уэлша, автора культового произведения „Trainspotting“. С ним будет беседовать писатель, поэт и поп-культурист Джим Ашилеви. В программе мероприятия также диджейские сеты, концерты, мастер-классы, инсталляции и увлекательные дискуссии.
На этой неделе в Тартуском театре Tartu Uus Teater можно будет увидеть две постановки французско-норвежского художника Corentin JPM Leven. „+-“ — дебютная аудиовизуальная постановка Левена, рассказывающая о жизни ВИЧ-инфицированного и с уничижительным к нему отношением, последовавшим за диагнозом. „Halva enda linnud“ — второй аудиовизуальный сольный спектакль автора, в котором на основе опыта автора и псевдоистории анализируются напряжение и конфликты между наукой и личностной идентичностью в гетеронормативном контексте.
На этой неделе в Южной Эстонии пройдет Всемирный день уборки, в рамках которого пройдут работы по очистке вдоль реки Эмайыги. Уборку можно провести в Emajõe-Suursoo Keskus в Кавасту (20 сентября), в Luunja sadam (21 сентября) и в Rebase sadam в Тарту (21 сентября).
Недельный обзор культурных мероприятий на 16-22 сентября:
Грибная выставка в Tartu loodusmaja 17.09–21.09 Тарту | Tartu loodusmaja 3–5 €
Представление „+-“ / Corentin JPM Leven 18.09 и 19.09 в 19 часов, Tartu Uus Teater 18 €
unda festival 19.09–22.09 Эстонский национальный музей 35–145 €
Drag-etendus „Siinpool sood“ 19.09 в 20 часов, Genialistide klubi 17–25 €
Толоки на реке Эмайыги: Emajõe-Suursoo Keskus 20.09 Emajõe-Suursoo Keskus, Вход свободный (необходима регистрация)
Halva ende linnud / Corentin JPM Leven 20.09 и 21.09 в 19 часов, Tartu Uus Teater 18 €
День яблок „Kubiseb ubinaist“ 21.09 в 10 часов, Eesti Maaülikooli Mahekeskus, Вход свободный (необходима регистрация)
Концерт-спектакль „Soole ehitav rahvas“ 21.09 в 12, 15 и 16 часов, Tartu Dendropargi Roositiik, Вход свободный, для получения сидячего места нужно взять билет в Piletilevi
Толоки на реке Эмайыги: Luunja sadam 21.09 Luunja sadam, Вход свободный (необходима регистрация)
Толоки на реке Эмайыги: Rebase sadam 21.09 Rebase sadam, Вход свободный (необходима регистрация)
Спектакль для детей „Rohelise südamega linn“ 22.09 в 12 часов, Tartu Mänguasjamuuseumi Teatri Kodu 15 €
С полной программой Тарту 2024 можно ознакомиться по ссылке: tartu2024.ee/programm.