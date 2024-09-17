Мероприятия недели Тарту 2024 | На фестиваль ночной культуры в Тарту приедут всемирно известные звезды рейва

19 сентября в Эстонском национальном музее стартует фестиваль электронной музыки unda , который исследует связи между клубной культурой, музыкой, танцем и антропологией. 20 сентября стартует дискуссионная программа, кульминацией которой станет выступление Ирвина Уэлша, автора культового произведения „Trainspotting“. С ним будет беседовать писатель, поэт и поп-культурист Джим Ашилеви. В программе мероприятия также диджейские сеты, концерты, мастер-классы, инсталляции и увлекательные дискуссии.

На этой неделе в Тартуском театре Tartu Uus Teater можно будет увидеть две постановки французско-норвежского художника Corentin JPM Leven. „+- “ — дебютная аудиовизуальная постановка Левена, рассказывающая о жизни ВИЧ-инфицированного и с уничижительным к нему отношением, последовавшим за диагнозом. „Halva enda linnud “ — второй аудиовизуальный сольный спектакль автора, в котором на основе опыта автора и псевдоистории анализируются напряжение и конфликты между наукой и личностной идентичностью в гетеронормативном контексте.

На этой неделе в Южной Эстонии пройдет Всемирный день уборки, в рамках которого пройдут работы по очистке вдоль реки Эмайыги. Уборку можно провести в Emajõe-Suursoo Keskus в Кавасту (20 сентября), в Luunja sadam (21 сентября) и в Rebase sadam в Тарту (21 сентября).

Недельный обзор культурных мероприятий на 16-22 сентября:

Грибная выставка в Tartu loodusmaja 17.09–21.09 Тарту | Tartu loodusmaja 3–5 €

Представление „+-“ / Corentin JPM Leven 18.09 и 19.09 в 19 часов, Tartu Uus Teater 18 €

unda festival 19.09–22.09 Эстонский национальный музей 35–145 €

Drag-etendus „Siinpool sood “ 19.09 в 20 часов, Genialistide klubi 17–25 €

Толоки на реке Эмайыги : Emajõe-Suursoo Keskus 20.09 Emajõe-Suursoo Keskus, Вход свободный (необходима регистрация)

Halva ende linnud / Corentin JPM Leven 20.09 и 21.09 в 19 часов, Tartu Uus Teater 18 €

День яблок „Kubiseb ubinaist “ 21.09 в 10 часов, Eesti Maaülikooli Mahekeskus, Вход свободный (необходима регистрация)