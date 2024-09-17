Выступление группы The Jacksons 5 в Таллинне оказалось под вопросом из-за смерти Тито Джексона
В понедельник, 16 сентября, стало известно о кончине музыканта Тито Джексона - одного из участников группы The Jacksons 5, которая в августе 2025 года должна была выступить на фестивале Õllesummer в Таллинне, пишет rus.err.ee.
По словам главного организатора Õllesummer Стена-Эрика Янтсона, в первую очередь необходимо дождаться официальной позиции семьи музыканта и всей группы.
„Все сегодняшнее утро мы были общались с менеджментом группы и семьей. Наша команда выразила глубочайшие соболезнования всей семье Джексонов, и мы понимаем, что пребывая в таком шоке и глубоком горе, трудно принимать решения о том, что делать дальше. Вся наша команда теперь ожидает официального заявления относительно будущей деятельности группы и точки зрения семьи“, - передала вчера слова Янтсона пресс-служба музыкального фестиваля.
Он добавил, что пока заявленное выступление группы в Таллинне поставлено на пазу, а организаторы поделятся с общественностью информацией по мере ее поступления.
Участник поп-группы The Jackson 5 Тито Джексон умер в возрасте 70 лет. Причиной смерти предположительно стал инфаркт.