Выступление группы The Jacksons 5 в Таллинне оказалось под вопросом из-за смерти Тито Джексона

„Все сегодняшнее утро мы были общались с менеджментом группы и семьей. Наша команда выразила глубочайшие соболезнования всей семье Джексонов, и мы понимаем, что пребывая в таком шоке и глубоком горе, трудно принимать решения о том, что делать дальше. Вся наша команда теперь ожидает официального заявления относительно будущей деятельности группы и точки зрения семьи“, - передала вчера слова Янтсона пресс-служба музыкального фестиваля.