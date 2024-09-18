Champs Élysées! Сын легендарного певца Джо Дассена приезжает с концертом в Нарву

Жюльен Дассен - сын легендарного певца Джо Дассена, представитель третьего поколения этой знаменитой династии, прекрасный певец, чей талант неуклонно продолжает восхищать поклонников по всему миру, также как и его отца!​

В его концерте вы услышите как классические хиты его отца, такие как „Champs Élysées“, в новой интерпретации, так и оригинальные композиции, олицетворяющие его собственное художественное видение. Он погрузит вас в атмосферу французского шарма и элегантности, подарив незабываемые музыкальные моменты.

Насладитесь великолепным исполнением, аранжировками и энергией, которую приносит Жюльен Дассен на сцену. Этот концерт - настоящее путешествие через историю французской музыки и воспоминаний о Джо Дассене.

Не упустите возможность окунуться в мир музыкального наследия этой выдающейся семьи и испытать непередаваемые эмоции вместе с Жюльеном Дассеном на его концерте в Нарва!

Полная информация о мероприятии доступна здесь.