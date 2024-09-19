В Нарвском замке открывается выставка „Многослойная Нарва“

„Расположение Нарвы принесло городу как процветание, так и страдания. Близость к древним торговым путям привлекала предприимчивых людей со всего мира. На протяжении веков это способствовало развитию мультикультурной среды. В то же время нахождение на границе западной и восточной культуры означало еще и постоянную опасность и конфликты. С момента своего первого упоминания в XIII веке Нарва неоднократно разрушалась, пустела, а затем снова возрождалась. История Нарвы - это история приграничного города“, - отмечается в аннотации к выставке.